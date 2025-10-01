Jimena González se encuentra a bordo de la embarcación y explica detalladamente todo lo que está sucediendo

La flotilla humanitaria, que viaja con destino a Gaza ha entrado en zona de riesgo y las alertas se disparan porque se trata de una zona de alto peligro donde las aguas son calificadas de exclusión. 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Jimena González, diputada de Más Madrid y una de las tripulantes de la flotilla de la Libertad que, aunque se ha unido un poco más tarde a la misión y no ha entrado aún en la zona de exclusión israelí, explica detalladamente todo lo que esta viviendo desde la embarcación.

Jimena explica dónde se encuentra su embarcación en estos momentos: ''Voy en una flotilla en una segunda tanda de barcos, ahora mismo estamos por Creta y nos faltan unos días para llegar a Gaza. Solo quería remarcar que, por un lado, todo el apoyo y todo el cariño a toda esa gente que va ahora mismo en la Flotilla Global Sumud demostrando una valentía y un arrojo increíbles y una resistencia después de un mes navegando''.

''Además, quería insistir en que les haga lo que les haga el ejército israelí a todos estos activistas, los secuestre, secuestre sus barcos en estas prácticas de auténtica piratería a las que el ejército israelí nos tiene acostumbrados y acostumbradas, les haga lo que les haga, nos lo va a tener que hacer también a todas y todos los que vamos detrás, porque somos cientos los que vamos'', añade la diputada.

E indica que detrás de la Flotilla Global Sumud llegan muchas más personas: ''Detrás de la Sumud hay otra flotilla que llegará con más de 100 personas, probablemente. Y en distintos puntos del Mediterráneo se están preparando barcos constantemente para seguir zarpando, es decir, que les hagan lo que les hagan, se lo van a tener que seguir haciendo a muchísima más gente, porque no vamos a parar hasta que se rompa el bloqueo ilegal que Israel mantiene sobre Gaza''.

''Ahora mismo somos ocho que zarpamos de Catania. El sábado se nos van a unir probablemente otros tres en el camino. Ahora estamos bordeando Creta por el sur y cuando lleguemos probablemente seremos más de 100 tripulantes de una veintena de nacionalidades'', e indica que ocurra lo que ocurra piensan continuar: ''El riesgo lo conocemos desde el principio, Israel lleva actuando con estas prácticas de secuestro y piratería desde hace una década''.

'Y explica que nada les pilla por sorpresa: ''Esto no es algo nuevo, hay muchísimos precedentes. Sabíamos perfectamente el riesgo al que nos enfrentábamos, como lo sabían las personas que van en la Flotilla Sumud, lo aceptamos. Creemos que este riesgo al que nos exponemos voluntariamente no debería existir si los Gobiernos estuvieran cumpliendo con su obligación, que es impedir que Israel mantenga un bloqueo ilegal sobre Gaza y que siga cometiendo este genocidio terrible que está costando decenas de miles de vidas''.