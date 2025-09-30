La reacción del colaborador no se ha hecho esperar: "¡Qué me dices!"

Risto Mejide, rotundo ante los numerosos "mensajes" que llegan a 'TEM': "Este programa es un bastión para todas las opiniones discordantes"

Koldo García ha entrado en directo este martes en el programa que se ha emitido de 'Todo es mentira' en Cuatro tras volver a estar de nuevo en el foco mediático: el exasesor de José Luis Ábalos se ha cogido un tremendo enfado -no con el programa, sino con los medios en general- que ha obligado a Risto Mejide a intervenir. Al término del programa, Risto Mejide ha desvelado que Koldo le había hecho una invitación a un colaborador que se encontraba allí presente, concretamente a Moha Gerehou, periodista y activista.

Todo ha ocurrido a poco de que Ricardo Reyes comenzase su sección 'Balones fuera'. Ha sido en ese preciso momento cuando Risto Mejide se ha abierto paso para señalar que había una cosa que se le había olvidado decir, dirigéndose a Moha Gerehou, muy activo en la tarde del martes, participando en todos los temas que han salido a debate y sin cortarse a la hora de dar su opinión en muchos de ellos.

"Moha, hay alguien que tiene un mensaje para ti. Alguien que ha intervenido en este programa y que es nada más y nada menos que Koldo García", ha apuntado Risto, ante el "qué sorpresa de Moha" al escuchar las palabras del presentador de 'Todo es mentira'. "Qué me dices", ha señalado el periodista y activista. Las reacciones se han sucedido al momento, tanto en el plató como en redes sociales.

La invitación de Koldo García a Moha Gerehou

El mensaje hacia Moha de parte de Koldo García es el siguiente, según ha contado Risto Mejide, tras llamar el exasesor de Ábalos al programa: "Ha habido algo que has dicho que no le ha gustado nada. Y que te invita a un café cuando quieras para aclarártelo".

