Pedro Jiménez 30 SEP 2025 - 18:20h.

Al comienzo del programa de 'Todo es mentira' emitido en Cuatro este martes, Risto Mejide se ha mostrado tajante "a colación de muchos mensajes que han llegado al programa" y ha dicho unas palabras que no han dejado indiferente a nadie. El presentador ha señalado que 'TEM' "es y será siempre un bastión para todas las opiniones discordantes. Opiniones que seguramente no coinciden con la mía".

(Noticia en elaboración)