Risto Mejide, rotundo ante los numerosos "mensajes" que llegan a 'TEM': "Este programa es un bastión para todas las opiniones discordantes"

Al comienzo del programa de 'Todo es mentira' emitido en Cuatro este martes, Risto Mejide se ha mostrado tajante "a colación de muchos mensajes que han llegado al programa" y ha dicho unas palabras que no han dejado indiferente a nadie. El presentador ha señalado que 'TEM' "es y será siempre un bastión para todas las opiniones discordantes. Opiniones que seguramente no coinciden con la mía".

(Noticia en elaboración)

