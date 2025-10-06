Cuando Fabián Pérez informa sobre los tweets en los que José Luis Ábalos se defiende de las acusaciones de la UCO, Risto Mejide señala una importante contradicción

Ábalos responde en 'Todo es mentira' sobre el informe de la UCO: "Los folios no eran billetes de 500, mi impresora consumía mucho papel"

Tras el informe de la UCO, el propio José Luis Ábalos ha salido a defenderse a sí mismo en sus redes sociales. Es en 'Todo es mentira' donde el periodista Fabián Pérez recopila y muestra los argumentos del exministro de Transportes cuando Risto Mejide se percata de algo importante: sus versiones no concuerdan.

Risto Mejide desmonta parte de la defensa de Ábalos

El exministro de Transportes da respuesta a algunos de los aspectos clave del informe de la UCO a través de sus perfil en redes sociales como, por ejemplo, la contabilidad del PSOE y su presunta financiación ilegal: "Todos los pagos son legales y están justificados (...) Siempre, siempre los he justificado con sus correspondientes notas y comprobantes". En este momento, el presentador interrumpe la intervención de su compañero para hacer una importante apreciación: "Esto es exactamente lo contrario a lo que me dijo en este programa. José Luis Ábalos ha intervenido en directo en este programa y me ha dicho a la cara que él no se ocupaba de esto. Se ocupaba Koldo García, que él no tenía ni idea, que suponía que eso estaba justificado pero que él no era responsable porque no sabía si se estaba justificando o no. Pero ahora con esta seguridad y rotundidad, algo ha pasado ahí. Es totalmente distinto a lo que me dijo a mí a la cara".

Otro de los temas sobre los que se ha defendido José Luis Ábalos es sobre el abono que hizo a su cuenta personal de 7.500 euros por el alquiler de un chalé en Cádiz. "La UCO señala que Ábalos habría acordado pagar a la empresa unos 15.000 euros, pero el informe de la UCO solo localiza 7.500 euros. La pregunta es: ¿Se pagó en negro la otra mitad? Ábalos dice que no, que simplemente no se han abonado", informa Fabián Pérez. En esta ocasión, Risto Mejide se muestra de acuerdo con el exministro de Transportes: "Aquí sí que tiene demostración porque tiene él la reclamación que le hacen de ese dinero y sí que lo puede demostrar".

En cuanto a las conversaciones entre Ábalos y Koldo García sobre el hijo del exministro, donde el exasesor le dejaba caer que tendría que tener dinero suyo guardado, y sobre el cual la UCO ha encontrado una transferencia de más de 23.000 euros, Ábalos asegura: "Corresponden a un préstamo personal en un momento de necesidad y cuyo contrato entre ambos tiene plena validez y está elevado a público". Sin embargo, sobre una transferencia cuya cifra se eleva a los 32.000 euros por el alquiler de una vivienda, dice: "Los pagos vía transferencias bancarias han cumplido escrupulosamente las leyes españolas (...), así como todas las normas legales que regulan el derecho inmobiliario".

Sobre los fondos destinados a Andrea traducidos en la compra de un artículo de joyería de un importa superior a 1.000 euros, gestionada por Koldo García y Patricia el 12 de febrero de 2020, el implicado afirma: "En febrero de 2020, Andrea de la Torre y yo no nos conocíamos y no fue hasta el verano de 2021 que comenzó nuestra relación como pareja". "Si el pago existe, el anillo existe. Lo llevará otra", apunta Risto Mejide.

Por último, aclara el presunto argot de los mensajes entre su exasesor y su exmujer para referirse al dinero en negro y se compromete a "intentar buscar la justificación de cada uno de esos gastos" refiriéndose a los 95.000 que la UCO ha localizado pero sin explicación.