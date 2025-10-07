La explicación de Nando Pastor al video donde Salomé Pradas advierte sobre el barranco del Poyo el día de la DANA no consigue convencer a Risto Mejide

Risto Mejide denuncia lo "más grave" del nuevo video de la consellera de Emergencias de la DANA: "Ese detalle me parece muy revelador"

Tras ver y comentar el polémico video ocultado por la Generalitat que revela que el gobierno de Mazón ya era conocedor de la peligrosidad que tenía el barranco del Poyo la mañana del 29 de octubre, día de la DANA, 'Todo es mentira' recibe al portavoz del PP de Valencia Nando Pastor para escuchar que explicación tiene el partido al respecto.

Sin embargo, la defensa que ofrece no consigue convencer a Risto Mejide, quien salta y protagoniza junto al político un tenso enfrentamiento en mitad del directo.

La defensa de Nando Pastor

Según señala el portavoz del PP en Valencia, el polémico video son "extractos, brutos, momentos que una empresa externa que no era de la Generalitat valenciana y que la consellería de Emergencias de la época de Ximo Puig habían contratado para grabar recursos de las reuniones del Cecopi para después facilitarlo a la empresa".

Esta justificación es la que hace saltar a Risto Mejide, quien le pide que "no de la vuelta de esta manera": "A mí me da igual quien esté detrás de la cámara, lo que me importa es quien esté delante. Yo estoy aquí para que nadie me haga la 13-14". Por lo que, el presentador le insiste: "¿Sale el Cecopi el día 29 de octubre, sí o no? ¿Sale la consellera escribiendo el barranco del Poyo con doble ele?". "Claro que sale. Sale todo lo que usted dice que sale pero con extractos. No hay una grabación completa en la que uno se pueda sentar porque eran recursos que se contrataban a una empresa externa", señala.

Risto Mejide no da crédito a la afirmación de Nando Pastor

Sin embargo, lo que hace estallar al presentador es cuando Nando asegura que estos cortes dan la razón a lo que el partido dijo desde el primer día: "El único Gobierno que no ha cambiado de versión desde el 30 de octubre hasta hoy es el Partido Popular".

Este comentario produce la risa de Risto Mejide: "¡Venga hombre! El mejor chiste de la tarde, un aplauso para él. Es buenísimo". El portavoz del PP pide el mismo respeto que él está presuntamente ofreciendo, pero el presentador no está de acuerdo: "No lo parece, a mí no me respeta quien me miente en la cara una y otra vez. Lo que no podrá hacer es evitar que nos riamos cuando nos cuentan un chiste y usted acaba de contar un chiste".