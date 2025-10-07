Risto Mejide apunta qué es lo que le parece más grave del nuevo vídeo polémico de la gestión de la DANA

Este martes, 7 de octubre, un nuevo polémico video de la ahora exconsellera de Emergencias Salomé Pradas ha salido a la luz. Este contenido audiovisual demuestra que la Generalitat ocultó a la jueza de la DANA que el pasado 29 de octubre de 2024, el equipo de Emergencias del Gobierno de Carlos Mazón era consciente del peligro que había en los barrancos, concretamente en el del Poyo y el río Magro.

Sin embargo, al ver el video en 'Todo es mentira', a Risto Mejide le llama la atención especialmente un detalle que le parece muy revelador e, incluso, lo más grave de esta nueva polémica relacionada con la DANA.

"Esto es muy grave"

"Para m�í lo más flagrante de este video es que la consellera de emergencias de la Comunidad Valenciana no sepa escribir el barranco del Poyo. Ojo a esto, para mí eso es muy grave", apunta Risto Mejide.

La gravedad no se debe a un lapsus ortográfico, asegura, si no porque "eso demuestra que esta señora no había escrito el barranco del Poyo en su vida". Eso hace que "uno empiece a dudar que sepa incluso dónde está la consellera de Emergencias, que tendría que estar al tanto de dónde están los puntos calientes de una posible emergencia, lo primero que tienes que hacer es irte a lugares como el barranco del Poyo y saber cómo se escribe porque has estado y lo ha visto", afirma contundente.

Y es que, este hecho hace sospechar a Risto Mejide "que esta señora se entera que hay un barranco que se llama barranco del Poyo en esa reunión el día de la DANA. Es que esto es muy grave, se entera horas después que existe un mecanismo que se llama ES-ALERT. Es que ese detalle de ese vídeo me parece gravísimo, muy revelador", confiesa pues, tal y como apunta Laila Jiménez: "Revela que a lo mejor ni siquiera te has leído las alertas que te han enviado porque probablemente a la Conferencia Hidrográfica bien quiero pensar que lo puso bien".