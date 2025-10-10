Lara Guerra 10 OCT 2025 - 19:30h.

Miguel Garrido, vicepresidente del CEOE, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que Yolanda Díaz anuncie que su ministerio presente que "en estos días" se establecerá una nueva norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y se aumente los permisos por fallecimiento de un familia gasta 10 días.

En primer lugar, sobre la propuesta de la vicepresidenta, Garrido explica que "nos preocupa mucho que se hagan este tipo de propuestas de la manera que lo ha hecho la vicepresidenta que ha actuado más como activista sindical radical populista que como vicepresidenta del Gobierno. Esto es un tema que hay que tener sensibilidad porque hay gente que lo esta pasando mal o que lo ha pasado mal y en las empresas estas situaciones se entienden".

Asimismo, Garrido comenta que "es frecuente que cuando alguien esta pasando por un mal momento la propia relación de confianza habitual que hay entre la empresa y los trabajadores se hable sobre ello y es habitual y normal. También diría que este es uno de los temas en los que también se negocia y se trata, hay muchas situaciones de esas".

Por otro lado, el vicepresidente de CEOE aclara: "Nos parece una irresponsabilidad lanzar esta propuesta si haberla consultado con nadie...¿Esto quién lo va a pagar? No se ah hablado ni siquiera con los sindicatos. Es una propuesta que se puede negociar pero, que sea la propia responsable de la normativa la que diga que se va a implantar sin hablarlo ni evaluarlo".

Por otro parte, Garrido confiesa que "en la mayor parte de los convenios son más de dos días. Yo no estoy en contra de ampliar los permisos y digo que obedece a una situación complicada de las personas y que tiene todo el sentido que se negocie, por lo que hay que hacer es ver cómo hacemos esa negociación. Los derechos mínimos laborables tiene que estar establecidos por ley. Al final está protegiendo determinados derechos de los trabajadores pero si se quiere cambiar hay que hacerlo mediante diálogo".

Garrido, sobre el posible permiso por fallecimiento de amigos: "Es una muestra de que no reflexiona mucho lo que dice"

De nuevo el vicepresidente reitera: "Está también la organización del trabajo y tiene que estar dentro de un marco de dialogo, que es el que tenemos habitualmente. Si la vicepresidenta pretende cambiar una normativa lo que tiene que hacer es sentarnos y ver que contrapartidas tiene que haber".

Por otro lado, Miguel comenta que la vicepresidenta "perdió una votación con la reducción de jornada parece que está obsesionada castigando a las nuevas empresas con estas piedras en la mochila....dijo que iba a meter mano en los beneficios empresariales y luego a través del registro y sin tener en cuenta la relación de confianza. Muchas personas con los directivos tiene una relación de cubrirse entre ellos y claro, si a partir de ahora hay que registrarlo...".

Por último, sobre el posible permiso de fallecimiento por un amigo, Garrido comenta: "Creo que es una muestra de que no reflexiona mucho lo que dice, se le debio escapar porque es un disparate. Eso no es un termino jurídico, no se puede fijar y es absurdo, fue un exceso verbal de una persona que parce que tiene que alcanzar una notoriedad se lo tumbaron".

"Si hubiera negociado y hubiéramos visto contrapartidas estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo, ella pretende imponer. Tanto sindicatos como empresas tenemos una función en la Constitución y esto el problema que tiene es que parece que quiere vengarse de las empresas. Si quieren sentarnos a hablar nosotros estamos dispuestos a ello".