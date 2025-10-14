Al ver las imágenes del saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez en la cumbre de Egipto, Laila Jiménez señala el significado del mismo

El 13 de octubre, el programa de 'Todo es mentira' fue testigo en directo del saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump producido en la cumbre celebrada en Egipto con motivo del acuerdo de paz entre Israel y Gaza.

En ese momento, Risto Mejide y los colaboradores comentaban los llamativos gestos intercambiados entre los presidentes: "Hay sonrisita" o "Hay palmadita" fueron algunos de ellos. El presentador también se dio cuenta de que, al darse la mano, hubo un "momento jugador de billar". Lo que él no sabía es que este movimiento tiene un significado en el lenguaje no verbal que hoy Laila Jiménez explica en el programa, junto con otros signos.

El significado del saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez

Al ver las imágenes del saludo entre Donald Trump y Pedro Sánchez, Laila Jiménez apunta: "¿Sabes que ese tirón se llama dislocador? En el lenguaje no verbal significa desequilibrar a tu adversario simbólicamente". Un sorprendido Risto Mejide responde: "¡Mira! Cómo se nota que como mínimo hay una persona que lee".

Y es que la presentadora investigó sobre lenguaje no verbal y descubrió que el movimiento que captó la atención de su compañero tiene un nombre: "Se llama torno y significa, dependiendo de si pones la palma hacia un lado o hacia el otro, que lo atraes o que no quieres ni saber de él".