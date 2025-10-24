La última amenaza de Junts: ¿Moción de censura instrumental con Miquel Roca de candidato?

El partido de Puigdemont anuncia una consulta a la militancia: 6.000 personas decidirán el futuro del Gobierno de España

Pedro Sánchez dice que se verá con Puigdemont....cuando toque, pero eso no le vale a un Puigdemont, que amenaza con hacer saltar la legislatura.

Pedro Sánchez dice que se verá con Puigdemont....cuando toque. Pero parece que cuando toque.. es insuficiente para Junts. El partido de Puigdemont anuncia una consulta a la militancia. 6.000 personas decidirán el futuro del Gobierno de España, como ya decidieron apoyar la moción de censura que dio el Gobierno a Sánchez.

Como siempre, quien tiene las cartas en la mano es Puigdemont, que a lo largo de la legislatura ha amagado muchas veces con romper un Gobierno que no ha roto. Solo algo parece haber cambiado. El ascenso de Alianza Catalana es una amenaza electoral creciente para Junts. Dice Sánchez que está cumpliendo lo que está en su mano... Pero no parece ser suficiente: ni Puigdemont ha logrado que la ley de amnistía le cubra todos sus delitos, ni tampoco que el catalán esté en la UE.

Puigdemont amenaza con enterrar la legislatura con una nueva consulta a sus militantes, algo que respeta el presidente del Gobierno, "faltaría más".

Pedro Sánchez, con la mano en el pecho, dice que sí que está cumpliendo con Junts y apuesta por reunirse con Puigdemont cuando toque. El presidente dice ahora que eso se ha aprobado una amnistía ¿cuándo? Cuando toque. Junts dice de nuevo que ya no le valen las buenas palabras de Sánchez. Nogueras también lo dijo el 17 de septiembre que ya no valía el bla, bla, bla.

La pregunta es si tensarán la cuerda esta vez hasta la asfixia del Gobierno. Nadie lo cree. Aunque hay algunas voces que apuntan que Puigdemont puede dar la sorpresa el lunes y apostar por una moción de censura instrumental para convocar de forma inmediata elecciones con Miquel Roca como candidato independiente, uno de los padres de la Constitución. En referencia a los problemas de la sociedad hoy, Roca ya ha dejado claro que ninguno de ellos tiene origen o consecuencia en la constitución. Puigdemont tampoco contempla aupar a Feijóo al poder.

La pregunta es ¿qué haría el PP en caso de una moción instrumental de este tipo? Dice el partido de Feijóo que no atiende a políticas ficción. 6.000 personas, de la mano de Puigdemont tiene de nuevo la llave de un país.

¿Será un nuevo amago o esta vez habrá golpe al Gobierno?