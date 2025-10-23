Algemesí, un año después de la DANA: sin guarderías ni parques para los niños

Un año después del paso de la DANA salen a flote las enormes desigualdades que ha dejado entre los vecinos de Valencia.

"Esto da pena, no tiene donde jugar los niños, juegan en las puertas de las casas es indignante", dicen la vecinas.

Un año después del paso de la DANA salen a flote las enormes desigualdades que ha dejado entre los vecinos de Valencia. En municipios como Algemesí son muy palpables. Allí parques, guarderías, tiendas de alimentación siguen cerrados. Nos lo cuenta Manu Reyes, que está haciendo un seguimiento de la desolación de las zonas a día de hoy. El paisaje sigue siendo desolador. Guarderías destrozadas, parques desolados, supermercados cerrados.

Todos los lugares donde hacían vida normal están inhabitables. Los ciudadanos de Algemesí se preguntan por qué las ayudas no llegan a sus parques o guarderías 359 días después.

Patricia muestra lo que es el día a día de los pequeños. "Esto da pena, no tiene donde jugar los niños, juegan en las puertas de las casas es indignante, nos han dejado tirados", comenta. Otra madre se queja del peligro y la bacterias de esta zona. "El Ayuntamiento empezó a hacer un proyecto nuevo y no quería hacer una inversión antes, pero ya no tiene sentido un año después"

El Raval es uno de los barrios más pobres de los afectados por la Dana. Esta destrozó sus comercios que han quedado cerrados los vecinos han de ir a zonas lejanas para lo más básico. No hay nada se tienen que ir a comprar a otros pueblos. "Esto es un desastre, está destrozado todo". Un año después Algemesí está cada vez peor.