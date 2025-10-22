Casi un año después de la DANA se ha encontrado el cuerpo de la que podría ser la víctima 230 de la riada.

Casi un año después de la DANA se ha encontrado el cuerpo de la que podría ser la víctima 230 de la riada. Los investigadores creen que es José Javier, el hombre al que arrastró la corriente en Pedralba, junto a su hija Susana, que también murió. Lo han encontrado mientras limpiaban el cauce del río Turia, en Manises. Un hallazgo que dará paz a su familia y esperanzas a las de las dos personas que siguen desaparecidas.

Él y su hija Susana desaparecieron cerca de su casa junto al Barranco de Cuchilla, en Pedralba. El cuerpo de ella fue localizado dos días después, el 31 de octubre, a 80 kilómetros de distancia, en la Playa de Mareny Blau, en Sueca. Y ayer encontraron un cuerpo que podría ser el de Javier en el Polígono de Cova, en Manises, junto al río Turia a 40 kilómetros del lugar donde desapareció.

En un barrizal de Manises, ha sido una de las máquinas excavadoras que participaba en la limpieza del cauce del río Turia la que se ha topado con los restos de una persona momificada mientras removía la tierra. Es probable que el cuerpo fuera arrastrado por la riada.

Los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia. Allí le van a practicar la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales para determinar las causas del fallecimiento y su identidad de forma definitiva.

Durante todos estos meses no han parado los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de Francisco Javier y de los otros dos desaparecidos por la DANA, una mujer de 38 años y un hombre de 64, de los que todavía no se sabe nada.