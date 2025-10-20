Roberto, guardia civil, se emociona al recordar a un compañero muerto ayudando en la DANA

Roberto es un agente de la ONG 'Guardia civiles solidarios'.

Se volcaron en los rescates desde el primer momento y se jugaron sus vidas por salvar otras.

Roberto es un agente de la ONG 'Guardia civiles solidarios'. Se volcaron en los rescates desde el primer momento y se jugaron sus vidas por salvar otras. Uno de sus compañeros falleció en la riada y como siempre, Manu Reyes ha estado con él.

La Guardia Civil se jugó la vida, estando de servicio o no, para salvar las de los demás. Hoy os lo contamos con uno de ellos.

"Nuestra asociación es especialista en catástrofes naturales. Yo he estado en terremotos en Nepal, he estado en terremoto de Haití. Yo nunca me imaginaba que una cosa así podía pasar en España", reconoce.

Un compañero de Roberto perdió la vida intentando ayudar

No olvida Roberto cómo un compañero suyo perdió la vida en plena DANA. Lo hizo cuando iba a salir en su coche del garaje del cuartel para ayudar a los demás. "Sí, un compañero nuestro falleció en el cuartel, en el garaje del cuartel, intentando sacar el coche para ir a salvar a gente".

Junto a Roberto, Manu Reyes recorre ahora con el guardia civil los puntos más terribles de aquellas horas, de la peor catástrofe que se ha vivido en nuestro país. Roberto no puede evitar emocionarse en el camino.

"La zona de aquí de Paiporta fue un punto donde aparecieron bastantes fallecidos, por desgracia. La primera semana dormimos una media de 4 horas. Un compañero nuestro estuvo colgado en un árbol un poquito más arriba y con el cinturón la gente que iba pasando por la real le tiraba el cinturón y los iba agarrando al árbol. Cogió la emisora y se despidió de los hijos".

Roberto hace balance y recuerda que todas las vidas humanas valen lo mismo. "El más rico, hasta el más pobre que murió aquí". Roberto no olvidará nunca esos momentos, donde las familias buscaban con ansia a sus seres queridos. "Sabes que tienes a tu hijo ahí abajo, tienes a tu padre....". El dolor de una tragedia que el pueblo de Valencia no olvidará nunca.