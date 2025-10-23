La UE alerta de los efectos colaterales de la crisis de la vivienda en España

Cristina Montalvo 23 OCT 2025 - 17:46h.

La falta de vivienda está limitando, desde ya hace un par de años, la movilidad laboral y la entrada de extranjeros y frenará el consumo privado.

Los vecinos de Madrid y de Barcelona destinan el 74% del salario a alquilar una vivienda: solo les supera Lisboa

Hoy el Consejo Europeo también debate sobre un problema común a todos los países de la unión: la crisis de la vivienda. Y sobre la mesa, para tratar el tema, van a tener el informe que acaba de publicar el Consejo Europeo que dice que los vecinos de Madrid y de Barcelona destinan el 74% del salario a alquilar una vivienda. Sólo les supera Lisboa con el 116% del salario por debajo: Milán, Roma y Dublín. En España la vivienda se ha encarecido un 72% en 10 años más que Europa, que está en el 58%

Y por esto los jóvenes cada vez se emancipan más tarde. En España a los 30 años de media, Igual que Italia y Grecia. Francia a los 23 y los que antes se van de casa los del norte de Europa como Suecia o Finlandia que lo logran a los 21 años. Cristina Montalvo analiza las propuestas de la UE para un problema que va a afectar más pronto que tarde a la economía española, al empleo y al turismo.

Ante esta situación, la Unión Europea está estudiando cómo puede complementar las acciones de los gobiernos nacionales, ¿Qué proponen?

"Por un lado aumentar la financiación que se puedan usar "más y mejor" ayudas como las que ya se destinan a vivienda y que están incluidas en los Next Generation o el Fondo de Resiliencia Autonómica. Y por otro intervenir desde un nivel reglamentario dando más herramientas a los estados miembros para por ejemplo, poder regular los alquileres de temporada o permitiendo que se concedan ayudas estatales al sector privado. Bruselas no tiene competencias en esta materia, pero dice que la crisis es paneuropea que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos y que daña la competitividad. Aquí en España es ya una amenaza para el crecimiento económico.

¿Para el crecimiento?, ¿Por qué?

"Porque la falta de vivienda está limitando, desde ya hace un par de años, la movilidad laboral de los trabajadores se rechazan oportunidades, por no cambiar de casa. También provocará que vengan menos extranjeros a trabajar. Funcas estima que en los dos próximos años se reducirá la fuerza laboral que viene del exterior, en parte por la situación del mercado inmobiliario. Y porque la economía ahora está creciendo fundamentalmente por el consumo privado y lo que se ve es que las familias siguen ahorrando mucho ¿por qué? Porque quieren comprar una casa y los precios están muy muy altos".

Hoy hemos sabido que agosto no fue un buen mes para las compras de viviendas...

"Se rompió sí esa racha de 13 meses de crecimiento interanual de las operaciones. Se vendieron un 3,5% menos que un año antes, por la caída de las ventas de vivienda usada. Las 47.700 compraventas es el dato más bajo para ese mes desde la pandemia. Los portales inmobiliarios dicen que es la falta de oferta y sobre todo, los altísimos precios, lo que podría estar empezando a frenar el mercado.