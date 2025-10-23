¿Tienes patinete eléctrico? Las multas que puedes sufrir si no cumples con la nueva ley

Raquel Duva 23 OCT 2025 - 16:41h.

Los conductores de estos vehículos no necesitan ningún tipo de licencia

Estas son las carreteras más peligrosas de España

A partir de enero, los patinetes eléctricos van a ser considerados oficialmente vehículos ligeros. El aumento de accidentes y el uso que se hace de ellos va a obligar a que tengan seguro y a cumplir la normativa, de lo contrario las multas serán de hasta 1.000 euros.

En España circulan más de 5 millones de patinetes eléctricos, estas herramientas se han ido introduciendo progresivamente de la mano de nuevas normas que garantizan la seguridad.

Las nuevas normas

A partir de enero de 2026 será obligatorio que cada propietario de este tipo de vehículos cuente con un seguro de responsabilidad civil y la documentación necesaria para acreditar que el monopatín está homologado y en condiciones para hacer uso de él. Estos aparatos que facilitan la movilidad personal ya no son un juguete y, por ello, deben cumplir con determinados requisitos técnicos y estándares de seguridad.

De esta manera, los policías comprobarán la máxima velocidad, que en muchas ocasiones está trucada y supera la máxima permitida, 25 kilómetros por hora. En esta situación, el ciudadano se enfrentaría a 60 euros de multa, con reducción si se abona con pronto pago a 30 euros.

El incremento del uso de los patinetes se remonta a la pandemia. "Todos los días voy en patinete al trabajo porque está aquí al lado y me es muchísimo más fácil que ir en transporte público", comenta una ciudadana.

Uno de los factores que hace tan ameno su uso es que estos conductores no necesitan ningún tipo de licencia. Lo cual es uno de los problemas. "Hay gente que se incorpora a una calzada sin que nadie le haya explicado cuáles son las señales de peligro u obligación", critica un agente de policía municipal.

Por no hablar de que, aunque sean vehículos diseñados para la movilidad unipersonal, es muy común encontrarte más de una persona montada en uno de ellos por la calle. lo cual supone una infracción. Así como saltarse un semáforo aprovechando el paso de cebra, como si fueran peatones. "No pueden ir dos, no pueden llevar auriculares ni circular por zonas que no sean las adecuadas como las aceras o saltarse un semáforo", explica el agente.

El año pasado en España perdieron la vida 14 personas en accidentes con patinetes eléctricos

El número de sanciones ha aumentado de manera exponencial, del mismo modo que lo ha hecho el de accidentes, ya sea con daños o lesiones leves. "Graves hemos pasado de cuatro en el año 2019, a 26 en el año pasado", añade el policía.

Por este motivo, la ley sigue avanzando. A partir del año 2027, todos los patinetes deberán de llevar una placa con el certificado de circulación emitido por la Dirección General de Tráfico.

Los patinetes que se hayan venido a partir del 1 de enero de 2024 tienen que tener un certificado de características y una placa de montaje. En el caso de que sean anteriores a dicha fecha podrán circular hasta enero de 2027.

Las sanciones por incumplir las normas pueden llegar hasta los 1.000 euros, pero lo más importante es circular siempre con responsabilidad.