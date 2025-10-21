El nuevo carnet de conducir se podrá sacar con 17 años: lo que debes saber

Beatriz Benayas 21 OCT 2025 - 22:18h.

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al acuerdo entre instituciones que permitirá obtener el carnet de conducir desde los 17 años.

Los gobiernos tendrán ahora un plazo de cuatro años para transponer la legislación europea a su marco nacional.

Compartir







El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al acuerdo entre instituciones que permitirá obtener el carnet de conducir desde los 17 años con la condición de ir acompañado hasta cumplir los 18; en el marco de una reforma que además sienta las bases para un carnet digital europeo y que prevé la retirada transfronteriza del permiso en casos de infracciones graves. Para sacarse el carnet, habrá nuevas preguntas sobre uso del móvil o conducción asistida, la licencia se renovará cada quince años en vez de cada diez.

Con el visto bueno de los eurodiputados en Estrasburgo (Francia), sólo queda la publicación de la revisión en el Diario Oficial de la UE para su entrada en vigor. No obstante, los gobiernos tendrán ahora un plazo de tres años para trasponer la legislación europea a su marco nacional. A este plazo se suma un año más para prepararse para aplicarlas.

PUEDE INTERESARTE Radiografía del drama del acceso a la vivienda en España y un polémico vídeo

La Comisión Europea planteó en 2023 una profunda revisión de las normas sobre seguridad vial para hacer frente a los riesgos en carretera, que siguen dejando cada año 20.000 muertes en el conjunto de la Unión Europea.

Entre las claves de la reforma, figura permitir que la retirada, suspensión o restricción del permiso de conducir por infracciones graves --como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas o provocar accidentes con víctimas mortales-- sea efectiva en toda la Unión Europea, si bien la reforma prevé ciertas exenciones.

PUEDE INTERESARTE Los trucos para ahorrar en las facturas de energía en casa: de placas solares a aislamiento

En la actualidad, un Estado miembro que sanciona a un conductor con la retirada del carnet sólo puede aplicarlo en su propio territorio si el permiso en cuestión ha sido expedido en otro país de la UE, de modo que cuando el infractor regresa a su país de residencia o transito por otro Estado miembro sigue teniendo una licencia en vigor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con los cambios introducidos, la autoridad que sancione con la retirada del carnet a un conductor con permiso emitido en otro país de la UE notificará la sanción a través de la red europea de permisos de conducir (RESPER, por sus siglas en inglés), para que el Estado miembro en donde se ha expedido el permiso aplique una sanción equivalente.

Carnet desde los 17

Otra de las novedades de la reforma será que las personas de 17 años podrán obtener ya el permiso de conducir para autom�óviles (Categoría B), aunque tendrán que ir acompañados por otro conductor con experiencia hasta que cumplan la mayoría de edad.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Además, se establece un periodo de prueba de al menos dos años para los conductores noveles, un periodo durante el que deberán cumplir normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más duras en caso de conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar cinturón de seguridad o no utilizar sistemas de retención infantil.

Se podrá empezar a conducir un camión a los 18 en vez de a los 21 actuales y un autobús a los 21 en lugar de a los 24. También se dejará a los Estados miembros reducir a 17 años la edad para mínima sacarse el carnet de camión, en este caso, para circular solo por territorio nacional e, igualmente, acompañados de un conductor con experiencia.

Con esta medida, la UE quiere abordar la escasez de conductores en sectores profesionales, a la vez que mejora la seguridad en las carreteras. La directiva prevé también ajustes para facilitar a los ciudadanos la obtención del permiso de conducción de turismos cuando residan en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad.

Finalmente, la reforma acordada entre gobiernos y Eurocámara prevé la introducción de un carnet digital europeo en el horizonte de 2030, si bien el titular deberá poder exigir siempre una versión física del mismo. Estará reconocido en todos los Estados miembro de la UE y será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años a partir de su fecha de expedición, aunque el periodo se reducirá a 10 años en los países en los que se utilice como documento de identidad.