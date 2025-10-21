Radiografía del drama del acceso a la vivienda en España y un polémico vídeo

Beatriz Benayas 21 OCT 2025 - 21:12h.

Casi la mitad de la población ya se ve afectada por la crisis de vivienda, según la última encuesta de Oxfam Intermon.

La vivienda sigue distanciando a los socios de Gobierno y un vídeo ha dado un nuevo motivo.

Una noticia pone de relieve la realidad de la vivienda en España. Un octogenario se dispara en Torremolinos cuando iban a quitarle el suyo. Tal es el valor que hoy tiene una vivienda.

Una política de vivienda que sigue distanciando a los socios de Gobierno. Un vídeo, poco halagüeño, ha dado un nuevo motivo. Lo publicó el ministerio que dirige Isabel Rodríguez hace cuatro días. En él se ve en un tiempo futuro a varios jubilados compartiendo casa. Una forma de denunciar que nunca podrán comprarse una. Y una forme de promocionar, tal vez, un nuevo modelo de vida que nos espera ante la falta de vivienda, pero que ha provocado un incendio. La campaña se une a un teléfono de consultas sobre vivienda cuando la realidad es que para muchos el problema no es precisamente la información, sino el coste.

El anuncio no ha gustado a Sumar que lo ha calificado de frívolo y que ha señalado que se le está acabando la paciencia con la ministra de Vivienda. Poco después el Ministerio ha eliminado el vídeo original.

La principal preocupación de los españoles ya es la vivienda

Una polémica que no es casual, porque hablamos de la que es la principal preocupación de los españoles, la vivienda. Casi la mitad de la población ya se ve afectada por la crisis de vivienda, según la última encuesta de Oxfam Intermon.

Porque tener o no casa en propiedad se ha convertido en el principal factor de desigualdad ahondando la brecha entre propietarios e inquilinos.

Tres de cada cuatro inquilinos están afectados por la crisis de vivienda frente a uno de cada cuatro propietarios.

Mientras que una cuarta parte de los propietarios tienen más de una vivienda, tres cuartas partes de los inquilinos ven imposible o poco probable poder comprarse una sola. Y la encuesta también refleja cómo la familia es otro factor determinante a la hora de acceder a una vivienda.

Mientras que la mayoría de los hijos de familias con recursos, cuentan con ayuda familiar para comprar vivienda, seis de cada diez hijos de familias más humildes no tienen nada de ayuda. Esto está provocando ya un cambio en las condiciones de vida.

La proporción de adultos de 30 a 44 años que tiene casa en propiedad ha bajado del 71 al 57% en dos décadas mientras aumentan las familias de esa edad que viven de alquiler.