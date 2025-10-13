Casas cápsula: ¿la solución al problema de la vivienda?

Lidia Camón 13 OCT 2025 - 20:16h.

A partir de 27.500 euros, una empresa de Galicia ofrece una alternativa habitacional accesible y novedosa.

Si vives de alquiler, estos gastos no te corresponden legalmente: lo que puedes reclamar

Compartir







Uno de los principales motivos de estrés y ansiedad en los jóvenes en la situación de la vivienda. Y hoy hemos conocido una solución alternativa: viviendas cápsula. Hacen honor a su nombre ya que miden entre 13 y 85 metros cuadrados disponibles. Y no son tan baratas, aunque comparados con un piso hoy pueden parecerlo: a partir de los 25.000 euros puedes tener una. Caslua Import S.L, las ha presentado en Pontevedra y Sara García nos detalla lo que ofrecen. Y no es poco.

Se trata de cápsulas que no precisan mantenimiento y están muy bien ensambladas, con una estructura que resiste la humedad, la corrosión y los terremotos. Tienen hasta váter inteligente. Puede servir para una pareja que no necesite mucho espacio adicional o para una segunda vivienda si se dispone de un terreno donde acondicionarla.

Los modelos de casa cápsula

El modelo Casa Vikinga es de inspiración rústica y nórdica. Techo triangular basado en las tradicionales tiendas “tipi”. Ideal para entornos naturales o turísticos. Desde 89.500 euros.

El modelo Casa Lunara es de estilo fluido y abierto, con ventanas alargadas que conectan con el exterior. Perfecta para una vivienda compacta. A partir de los 79.500 euros.

El modelo Casa Bluma, de 11,5 metros de largo, 3,3 de alto y 3,3 de ancho, incorpora cocina totalmente equipada, baño con jacuzzi, WC, espejo, tragaluz y cerradura inteligentes, sistema de domótica, control de voz, aire acondicionado, sistema de recirculación de aire automático, proyector y pantalla de 72 pulgadas y un dormitorio montado con cama con retroiluminación y amplio armario empotrado. Su precio supera los 73.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El modelo Casa Nubika es acogedor y privado, con balcón. Perfecta para una vivienda compacta. A partir de 66.000 euros.

El modelo Casa Axen es de estilo moderno y con balcón. Permite dividir en zonas funcionales como: dormitorio, sala de estar y baño. La casa cápsula espacial usa materiales ligeros y resistentes, como aleaciones de aluminio y titanio. Cuenta con vidrio doble aislante, ventanas panorámicas de 270° y tragaluces, con un diseño futurista y tecnológico que brinda una experiencia espacial única. Desde los 63.500 euros.

El modelo Casa Órbita, es futurista, con formas redondeadas, acogedora y privada. Ideal para quienes buscan innovación. Cuenta con vidrio doble aislante, ventanas panorámicas de 270° y tragaluces, con un diseño futurista y tecnológico que brinda una experiencia espacial única. Desde los 63.000 euros.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El modelo casa DockHaus, DockHaus triángulo es de inspiración industrial, espaciosa y eficiente. Ideal como vivienda moderna. A partir de 61.500 euros. Además,. cuenta con la versión mejorada, DockHouse doble, que destaca por sus dos plantas con un precio de 98.900 euros.

El modelo Casa Stretto presenta un estilo panorámico, con grandes ventanales que maximizan la vista y la luz natural. Ideal como microvivienda o suite. A partir de 56.900 euros.

El modelo Casa Nodo, de 6,1 metros de largo, 3 de ancho y 3 de alto, se presenta con un diseño rectangular compacto y funcional, ideal como microvivienda, habitación independiente u oficina privada. Su precio supera los 52.900 euros.

El modelo Casa Nocta Lux tiene doble habitación, luminosidad y un diseño elegante. Ideal para uso turístico. Su precio es de 43.500 euros.

El modelo Casa Lúmina proyecta un diseño cálido con líneas redondeadas. Ideal como habitación o suite. Estilo muy luminoso. A partir de 35.500 euros.

El modelo Casa Nómada Dúo destaca por sus grandes ventanales y su precio. A partir de 27.500 euros.