Antonio, con dos hijos, llevaba muerto 15 años en su casa: la soledad en estado puro

Raquel Duva 13 OCT 2025 - 15:43h.

Con dos hijos, Antonio llevaba muerto 15 años: unas goteras provocaron el descubrimiento de su cuerpo momificado

Todas las facturas de Antonio estaban al día: los vecinos creían que estaba en una residencia o con sus hijios

Unas goteras han propiciado el hallazgo de un cadáver en una vivienda de Valencia. Se trataba de Antonio, que había muerto en su domicilio hace más de 15 años. Los vecinos pensaban que se había ido a una residencia o con sus hijos. Tenía dos. Es el ejemplo de la soledad en estado puro. "Teniendo dos hijos, es una lástima", reconocen unos vecinos sorprendidos. "Siempre estaban las puertas abiertas de la terraza y como vivía en el último, pensábamos que estaba en una residencia o con sus hijos".

El espectáculo que encontraron los especialistas que fueron a su casa ha sido indescriptible. Un cuerpo totalmente momificado. Lo raro es que Antonio tenía todos sus pagos en regla, incluso el de la comunidad, y seguía cobrando la jubilación.

Antonio vivía en el sexto piso de un inmueble de Valencia. Hoy habría cumplido 86 años. Los bomberos descubrieron su cadáver el sábado después de que Rafael les llamase por una fuga de agua. Nacido en Ciudad Real, vivía solo desde que se separó hace veinte años.

La autopsia determinara la fecha y la causa de su fallecimiento. La puerta estaba cerrada con llave por dentro y no presentaba signos de violencia. La Policía cree que fue una muerte natural.