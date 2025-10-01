Las comunidades menos envejecidas son Murcia, Baleares y Andalucía

La esperanza de vida aumenta en España y supera ya los 80 años: las claves de la longevidad

Compartir







España envejece año tras año. Cada vez nacen menos niños en nuestro país. La tasa de fecundidad está en 1,16 hijos por mujer y la esperanza de vida sigue aumentando. Ahora mismo está en los 83 años. Hay casi 10.000.000 de mayores de 64 años, con una tasa de envejecimiento del 142% por comunidades, según informa Laura Queijeiro.

Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. En varias ciudades como Barcelona y Pamplona se han concentrado esta mañana contra el edadismo. Llaman a luchar contra una de las discriminaciones más invisibles y normalizadas. Bajo el lema ‘por una sociedad libre de edadismo’, se movilizan en defensa de la dignidad de las personas mayores y denuncian el trato desigual que sufren por cuestiones de edad.

El noroeste de España es el más envejecido, Asturias, Galicia, Castilla y León. Las menos envejecidas son Murcia, Baleares y Andalucía. Hoy en el día de los mayores, los residentes de un barrio de A Coruña lo celebran justos gracias a la iniciativa de una vecina. A través de WhatsApp, ha creado una red de contactos entre los mayores del barrio creando una comunidad.

"Todo empezó intercambiando el teléfono con una vecina", recuerda Mercedes

Con Mercedes empezó todo: “Yo vivo sola y todo empezó intercambiando el teléfono con una vecina. Y entonces en ese momento hicimos de apoyo la una con la otra”. Ese fue el punto de partida de una red vecinal que lucha contra la soledad en este barrio. "Yo vivo sola, desde hace 10 años. Tengo tres hijos, pero los hijos están a su vida", explica María Fernanda Vázquez, de 80 años.

PUEDE INTERESARTE Tener un parto en el metaverso ya es posible: las madres primerizas pueden experimentarlo en el hospital

"Empecé a conocer a toda esta gente y la depresión se me fue. Nos juntamos, vamos a muchos sitios juntas, nos llamamos”, reconoce Mercedes Pérez Soto, de 74 años. Quedan para pasear, tomar café, hacer gimnasia o, simplemente, charlar. "Una persona que está sola, preocuparse un poco por ella. Oye mira, vamos de excursión. ¿Qué te parece? O vamos a tomar café. No estés sola", confiesa Elisa Garrido, de 82.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"Antes estaba solo en casa, estaba encerrado en mí", afirma Manuel Garrido

Una red que se ha materializado en un grupo de WhatsApp que conecta a más de 50 personas. "Después de sacar adelante una familia de tres hijos, me quedé solo. Los hijos se independizaron y la mujer también. Y bueno, conocí a esta gente. Y encantado, encantado de la vida. Tengo alegría por vivir. Antes estaba solo en casa, estaba encerrado en mí", recalca Manuel Garrido, de 64 años.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"El tener a alguien al lado, gente amiga, gente que está pendiente de ti y que sabes que la tienes ahí es muy importante ya cuando llegas a esta edad, ¿no?", se pregunta Carmela Carballeira, de 66. Porque la soledad es un problema individual que en este barrio ha tenido una solución colectiva.