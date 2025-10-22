Estas son las carreteras más peligrosas de España

El punto con más fallecidos está en la A-77a en Alicante donde han muerto 150 personas en 5 años.

El tramo más peligroso está en la nacional 4A, en el km 243, en Despeñaperros.

La falta de mantenimiento hace que cada año haya más puntos peligrosos en las carreteras. Lo advierte Automovilistas Europeos, que ha contabilizado en los últimos 5 años, 270 kilómetros especialmente peligrosos, 45 más que en el estudio anterior. Tramos en los que han fallecido 2.169 víctimas en más de 1.500 accidentes. El tramo más peligroso está en la nacional 4A, en el km 243, en Despeñaperros. Su peligrosidad es casi 600 (598) veces mayor que la media, pero el punto con más fallecidos está en la A-77a en Alicante donde han muerto 150 personas en 5 años.

Tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial, según revela el último informe de AEA, que ha analizado la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Según recoge el informe de AEA, España cuenta en la actualidad con una extensísima red de 165.705 kilómetros de carreteras, de los cuales 26.474 km son gestionados por la Administración Central (soportando más del 53,5% del tráfico total de nuestro país); 71.251 dependen de las Comunidades Autónomas (con el 41,4% del tráfico) y 67.980 de las Diputaciones y Cabildos (con el 5,1%).

De la totalidad de la red, 17.666 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, libres y autovías y vías de doble calzada), siendo nuestro país el que dispone de una mayor longitud de este tipo de vías de toda la UE, seguido por Alemania con cerca de 13.000 kilómetros.

Demasiados puntos negros

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados “puntos negros” que es necesario corregir

Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2019-2023) en 270 kilómetros de nuestra red de carreteras se han contabilizado 1.563 accidentes y 2.169 víctimas, la mayoría de ellas leves.

En la selección de los tramos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82 , Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el IP medio en las carreteras en 2023 fue del 8,2).

En el caso de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.

Las autopistas de peaje registran más accidentes y víctimas

Respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2023 ha aumentado su índice de peligrosidad tres décimas respecto del año 2022.

Así, en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

En Almería, localizamos el tramo con mayor peligrosidad

El kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), superando 14 veces el índice nacional medio.

Y en Barcelona, el que registra más accidentes y víctimas

No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves. Le sigue el km 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves (38).

