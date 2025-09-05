Los expertos insisten en que se señalicen para que los conductores aminoren la velocidad

Tráfico quiere dar un paso más en la regulación de la velocidad en las carreteras. Estudia un nuevo modelo de radares con ruedas que ya se emplean en Francia. Son carcasas móviles que tienen mayor eficacia a la hora de multar. La recaudación por sanciones de la DGT en 2024 fue récord, con 540 millones de euros.

Por detrás parece un coche pequeño. Por delante tiene un aspecto más futurista y por dentro, bajo una carcasa blanca metálica a prueba de balas y actos vandálicos, esconde la tecnología más avanzada. Un nuevo radar inspirado en el modelo de radar francés que la DGT pretende traer a España. "Es una experiencia francesa con más de un centenar de radares móviles en el proyecto Radares sobre Ruedas", ha afirmado el ministro del Interior, Grande-Marlaska.

Se mueven de forma autónoma y serán usados en tramos de riesgo

Esas ruedas permiten que se mueva de forma independiente en una misma carretera durante 24 horas. Es autónomo y puede realizar controles hasta 10 días seguidos. Así se puede monitorizar la velocidad en distintos puntos de la vía, ya sea en tramo recto o en curva. Puede multar a una distancia de 75 metros y en ambos sentidos.

En España se usará para tramos de riesgo. "Por ejemplo, estos tramos de obras de carreteras que vemos de amarillo, esos dos o tres kilómetros donde se nos indica a todos la necesidad de reducir la velocidad", ha aclarado Grande-Marlaska. Eso sí, para trasladarse de una carretera a otra sí necesitan ser remolcados.

Aumento de la recaudación y de la seguridad

Con estos radares, en Francia aumentaron las multas un 26% y por lo tanto la recaudación. En España, el año pasado se batió el récord con 540 millones de euros en sanciones. La DGT detectó 5,4 millones de incumplimientos de la normativa viaria, un 5% más que el ejercicio anterior. El récord, además, supone una inyección de ingresos para el Estado.

Los expertos insisten en que lo importante es que se señalicen. Así, los conductores podrán verlos y ajustar convenientemente la velocidad. "Porque lo que queremos no es formular denuncias. El éxito de un radar estriba en que cada vez formule menos denuncias, no más". Prevenir antes que curar con unos radares sobre ruedas que la DGT quiere implantar en 2026.