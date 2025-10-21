Errores frecuentes al conducir cerca de un vehículo agrícola por carretera

El 76 % de los accidentes con maquinaria de campo ocurre en carreteras de doble sentido

Una imagen habitual en las zonas rurales es la de cruzarse con el tractor de turno, que ocupa media calzada y va a una velocidad realmente baja. Sin embargo, no por habitual deja de ser un escenario de alto riesgo. Solo en 2023, se registraron 1.150 accidentes con vehículos agrícolas implicados y 33 personas fallecieron en ellos, según los datos de la Dirección General de Tráfico. El problema no siempre está en el tractor, sino en los errores que cometemos al compartir vía con él.

La mayoría de estos siniestros no se produce en autovías ni autopistas, sino en vías convencionales sin separación física entre sentidos, donde conviven vehículos ligeros, pesados y maquinaria agrícola. De hecho, el 76 % de los accidentes con maquinaria de campo ocurre en este tipo de carreteras, según la propia DGT.

Los 5 errores al conducir cerca de un vehículo agrícola

Subestimar el tamaño, peso y maniobrabilidad del tractor

Uno de los fallos más habituales es suponer que un tractor se comporta como cualquier otro vehículo. No es así. Estos vehículos, sobre todo si llevan remolques, pueden medir más de 10 metros de longitud y necesitan espacio adicional para maniobrar, girar o frenar.

Como advierte la DGT: “Se subestima la longitud de estos vehículos, que a menudo arrastran remolques y tienen giros amplios”. Además, sus ángulos muertos son mucho mayores que los de un coche y su radio de giro requiere más tiempo y más margen. Intentar adelantar justo cuando el tractor va a girar a la izquierda o se está incorporando a un camino puede ser un error mortal.

Realizar adelantamientos mal calculados o por impulso

La impaciencia es otro factor clave. Muchos conductores, al encontrarse detrás de un tractor que circula a baja velocidad, toman decisiones precipitadas sin valorar bien la visibilidad o la longitud del tramo disponible. Esto se agrava si hay curvas, cambios de rasante o cruces próximos.

La DGT lo afirma de forma contundente, dejando claro que muchos accidentes se producen por adelantamientos mal calculados, impaciencia del conductor que va detrás o errores de percepción sobre la maniobra.

No mantener la distancia de seguridad

La distancia de seguridad con un tractor debe ser mayor que con un turismo. No solo por la lentitud con la que circula, sino porque su conductor puede necesitar detenerse, girar bruscamente o ejecutar una maniobra imprevista. Sin un margen adecuado, el conductor que va detrás se arriesga a una colisión por alcance.

Fundación MAPFRE insiste en que una de las claves para evitar accidentes con maquinaria agrícola es mantener la distancia de seguridad, evitar adelantamientos agresivos y extremar la atención en incorporaciones y giros.

Confiar en que el tractor facilitará el paso

Otro error es dar por hecho que el conductor del tractor se apartará en cuanto pueda o indicará cuándo adelantar. Aunque esto ocurre en ocasiones, no es su obligación legal y no siempre tiene espacio suficiente para hacerlo de forma segura. Además, puede que ni siquiera vea con claridad al vehículo que lleva detrás.

Frenar de forma brusca tras una curva o cruce

En zonas rurales, es habitual que un tractor entre en carretera desde un camino agrícola, sin aviso previo, a baja velocidad y con escasa visibilidad. Frenar bruscamente sin margen puede provocar una colisión en cadena, sobre todo si el conductor viene distraído o a velocidad inadecuada.

La AEC advierte, afirmando que frenar bruscamente detrás de un tractor sin visibilidad adecuada puede ser fatal. Esto ocurre sobre todo en carreteras con escaso arcén, curvas ciegas o intersecciones no señalizadas.

No es solo cuestión de velocidad, sino de respeto mutuo

La convivencia entre conductores y maquinaria agrícola no es nueva, pero sigue generando accidentes evitables. La clave está en ajustar las expectativas y aplicar el principio de prudencia activa: no suponer, no presionar, no improvisar.

Como recuerda la DGT, los tractores tienen ángulos muertos amplios, carecen de la agilidad de otros vehículos, y sus maniobras requieren más espacio y tiempo. En definitiva, es necesaria más paciencia, más distancia, más atención. Porque aunque tu destino esté a solo unos minutos, un mal gesto puede tener consecuencias irreversibles.