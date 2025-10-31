Los trucos para poder ahorrar en redes sociales son virales pero ¿son efectivos?

Lidia Camón 31 OCT 2025 - 18:52h.

Ahorramos el 12,4% de nuestra renta, según Eurostat, aunque nos lo gastamos en consumir.

Las redes sociales se llenan de trucos virales para ahorrar.

Hoy es el día del ahorro pero ¿ahorramos los españoles? La respuesta puede sorprender, pero sí, los españoles ahorramos. La mayoría consigue ahorrar o eso es lo que dicen los datos del segundo trimestre de Eurostat. Ahorramos el 12,4% de nuestra renta.

Las familias españolas ahorramos más de 59.500 millones de euros, que es un 6,3% más que en 2024. Todo esto porque aunque todo está tan caro nuestros ingresos han crecido un poco, un 6%, aunque ese dinero extra no lo invertimos en ahorrar sino en consumir. De hecho el consumo de los hogares ha aumentado en un 5,9% en el último año. Ahorrar es difícil, pero hay nuevos métodos que nos pueden ayudar a conseguirlo.

Cuando pensamos en ahorrar a casi todos se nos viene a la cabeza este pensamiento: qué va, eso es imposible. Y eso que para los más nostálgicos el cerdito siempre estuvo presente. Ahora, para quienes lo consiguen, la forma de hacerlo ha cambiado y las redes sociales se llenan de nuevas formas.

Bien sea a través de un excel, contabilizando gastos y ahorros para ver qué podemos hacer o a través de ideas más originales para cumplir unos mínimos.

Existen multitud de ejemplos, desde introducir cada día X cantidad de dinero en una hucha hasta elegir un día a la semana y guardar la cantidad correspondiente a la temperatura media que haga. Alguno de ellos se hacen virales como el “reto de los sobres” de @amoochlife, que consiguió más de 300.000 likes en Tiktok, al explicar cómo ahorrar 5000 dólares en 100 días: utilizaba 100 sobres numerados de 1 al 100 y cada día introducía la cantidad indicada del sobre elegido al azar.

Está por ejemplo, la fórmula 50/30/20 que se basa en que el 50% de tus ingresos se destinan a los gastos fijos, el 30% a los gastos personales y el 20% al ahorro. Su dificultad radica, en la mayoría de los casos, en definir bien qué se incluye en cada partida. El Kakebo, que consiste en anotar todos los gastos minuciosamente, para valorar cuáles se pueden eliminar y así ahorrar. O el modelo Págate primero, que consiste en considerar el ahorro como un gasto fijo e imprescindible que se sitúa por encima de todos los demás, explican desde el BBVA.

Otra recomendación bastante efectiva es la automatización del ahorro, es decir, crear una serie de reglas que ejecuten traspasos de dinero automáticos de la cuenta corriente a una cuenta de ahorros con la periodicidad que se considere.

Este tipo de iniciativas hacen que reflexionemos sobre la importancia del ahorro y pueden ser válidas para alcanzar objetivos concretos. Pero al tratarse de acciones aisladas no son las fórmulas más efectivas para realizar una gestión adecuada del dinero ¿por qué entonces, tienen tanta popularidad?.

Algunas de las razones del éxito de los ‘hacks’ de ahorro pueden ser a su vez, las consecuencias de su eficacia limitada. Por ejemplo, son contenidos de entretenimiento, en ocasiones divertidos y genuinos, generados de manera fortuita, por lo que no tienen una credibilidad sólida.