Lo más buscado del año en google: Del apagón nacional a la elección del nuevo Papa

04 DIC 2025

Google revela que el apagón del 28 de abril fue lo más buscado del año, seguido por las alertas por lluvias, los incendios y la elección del nuevo papa León XIV

Con el cierre del año, Google ha publicado su lista de tendencias, revelando qué acontecimientos concentraron la atención de millones de usuarios. Emergencias nacionales, fenómenos climáticos y un acontecimiento histórico en el Vaticano dominaron las búsquedas. Además, el listado muestra cómo las dudas cotidianas, la cultura pop y el ocio también impulsaron millones de consultas en España durante 2025.

Top 1: El apagón del 28 de abril

El gran protagonista del año fue el apagón del 28 de abril, que dejó sin luz a casi todo el país durante varias horas y generó el mayor volumen de consultas en Google. Los españoles buscaron explicaciones sobre el origen de la avería, la duración del corte y cómo afectaría a servicios esenciales como transporte y comunicaciones.

El interés fue tal que una de las preguntas más formuladas fue “por qué se ha ido la luz”, reflejando la intranquilidad que generó el incidente. El apagón encabezó claramente las tendencias nacionales, siendo el tema más buscado de 2025.

Top 2: Alertas por lluvias y fenómenos meteorológicos

En segundo lugar se situaron las alertas por lluvias, que durante diversos episodios provocaron inundaciones, desbordamientos y cortes de movilidad en varias regiones. Las intensas precipitaciones mantuvieron a miles de ciudadanos consultando avisos oficiales y seguimiento meteorológico en tiempo real.

Top 3: Los incendios del verano

El tercer lugar lo ocuparon los incendios forestales del verano, que arrasaron más de 390.000 hectáreas. Las zonas más afectadas fueron Ourense, Extremadura y Castilla y León, donde los incendios fueron especialmente intensos y difíciles de controlar. Las búsquedas se centraron en la evolución de los focos, las evacuaciones y los trabajos de extinción.

El impacto de estos incendios convirtió al fenómeno en una de las mayores preocupaciones del año a nivel nacional.

Top 4: La elección del nuevo papa León XIV

La elección del nuevo papa, León XIV también ocupó un lugar destacado entre las búsquedas. Los días previos al anuncio estuvieron marcados por conjeturas y apuestas sobre los posibles candidatos, lo que generó un gran volumen de consultas.

Tras su elección, aumentó el interés por su biografía, los motivos detrás de los cambios de nombre papales y el contexto internacional del Vaticano. Preguntas como “por qué los papas cambian de nombre” se situaron entre las más buscadas del año.

Otros temas que conforman el ranking

Otros temas destacados del top 10 incluyen la migración de la mariposa monarca, la cómica Lalachus, el programa La Revuelta, la Flotilla de Gaza, el Premio Planeta 2025 y el muñeco Labubu, que se convirtió en un fenómeno viral. Asimismo, el ocio ocupó un espacio relevante entre las tendencias, con títulos de cine y series como Anora, Sirat y La Infiltrada al primer plano de las búsquedas, junto a estrenos muy esperados como Nosferatu, Weapons, The Brutalist, El 47, Superman, Emilia Pérez y Adolescencia.

También destacaron entre las búsquedas dudas lingüísticas relacionadas con términos como edadismo, queer o PH, además de comparaciones prácticas como diésel o gasolina, Gemini o ChatGPT y mantequilla o margarina. Además, abundaron consultas de carácter práctico o cotidiano, como cómo hacer fotos con IA, cómo quitar el maquillaje de la almohada o incluso cómo cagar en el trabajo, una de las búsquedas más llamativas del año.

Las tendencias de Google en 2025 reflejan un país marcado por preocupaciones climáticas y energéticas, la atención a un acontecimiento religioso global, un vivo interés por la cultura popular y una notable curiosidad por resolver dudas del día a día.