Miguel Manso 04 DIC 2025 - 17:11h.

Confiesa que la IA le ha salvado la vida porque monitoriza una cardiopatía congénita que le produce desmayos

Propone cambiar la Inteligencia Artificial por la Inteligencia Aumentada: “La IA puede ayudar a aumentar la inteligencia humana”

Conchita Díaz, responsable de formación en Inteligencia Artificial (IA) a nivel global para Google, y una de las mujeres españolas más influyentes del gigante tecnológico, aboga por cambiar la percepción de la IA, que a menudo está marcada por miedos inspirados por Hollywood, como el "Terminator que viene y nos destruye a todos". Díaz prefiere llamarla Inteligencia Aumentada, enfocándose en cómo las máquinas pueden “aumentar la inteligencia y las capacidades cognitivas humanas”. “La inteligencia artificial no va a reemplazar empleos, sino tareas tediosas”, sostiene en una entrevista con Noticias Cuatro.

La incursión de Díaz en el mundo de la IA fue catalizada por su propia salud. La experta nació con un problema cardíaco que puede provocar desmayos debido a la falta de oxígeno en el cerebro. En 2015, le implantaron un dispositivo bajo el pecho (que ella describe como un USB) para monitorizar la bradicardia. Si el dispositivo detecta que la bradicardia es peligrosa, genera una señal de alerta vía satélite al hospital más cercano para enviar una ambulancia, asistiéndola en cualquier parte del mundo.

Al preguntar cómo funcionaba el dispositivo, le explicaron que se basaba en Inteligencia Artificial y Big Data. Este hecho, que le dio una mayor calidad de vida y tranquilidad, la inspiró profundamente, ya que siempre había admirado las profesiones que ayudaban a salvar vidas. Decidió salir de su zona de confort, dejando su exitosa carrera en redes y seguridad en Cisco Systems, y con casi cuarenta años comenzó a estudiar IA. De hecho, la propia IA le ha salvado la vida al haber tenido que ser asistida en lugares como El Cairo y San Francisco gracias al dispositivo.

Díaz resalta que las grandes corporaciones como Google impulsan numerosos proyectos de ‘AI for social good’: "La única manera que tenemos hoy de resolver un montón de problemas solamente va a ser con la IA", explica.