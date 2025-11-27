Andrea Vilallonga lanza su manual de comunicación: 'Ni puto caso'

Miguel Manso 27 NOV 2025 - 14:46h.

La experta en comunicación y formadora de Operación Triunfo publica el libro titulado ‘Ni puto caso’

Es una guía para comunicar mejor y a la vez ignorar mensajes o personas que no nos aportan nada

Andrea Vilallonga, reconocida experta en comunicación e impacto positivo y formadora en Operación Triunfo (OT), publica un nuevo manual titulado ‘Ni puto caso’ (Aguilar). Es una guía sobre cómo recuperar la propia voz en un mundo saturado de ruido.

Vilallonga, quien ha consolidado su carrera como referente en el ámbito de la comunicación con propósito, utiliza su característico enfoque positivo para enseñar a comunicarse con autenticidad e intención.

El título, ‘Ni puto caso’, es a la vez una queja y una declaración de intenciones, dirigido a aquellos que se preguntan si su voz se pierde sin que "se entere ni el ficus del despacho". El libro es un espejo para quienes se sienten constantemente interrumpidos, ignorados o juzgados en conversaciones donde no hay escucha real.

La autora enfatiza la importancia de comunicarse con propósito, ofreciendo ejemplos claros y un tono cercano que guía a los lectores para construir su propio modo de hacerse escuchar. “Hay un cambio de paradigma en la comunicación. Antes el protagonista eras tú. Ahora es el otro”, explica en una entrevista con Noticias Cuatro. Y añade: "La gente no te trata por lo que eres, sino por lo que pareces".

En este manual, Vilallonga proporciona claves claras para que el lector logre que le hagan “puto caso" cada vez que abra la boca, y, de igual importancia, para que aprenda cuándo debe dejar de hacérselo a otros. La experta aborda temas cruciales como la necesidad de sostener el mensaje y proyectar presencia sin imponerse, manteniendo siempre la autenticidad. Enseña que el respeto comienza por uno mismo, y que el verdadero poder de la comunicación reside tanto en saber expresarse como en saber callar y dejar de escuchar para poner límites sin culpa.

El libro se estructura en torno a lecciones fundamentales que rechazan la idea de adaptarse para ser aceptado. Una de las enseñanzas clave es la comunicación consciente y efectiva, donde se revela cómo convertir cada palabra en un acto de presencia, entendiendo que la comunicación no es hablar más alto, sino con propósito. La autenticidad se convierte en un imán: cuando el mensaje es coherente con quien lo emite, el impacto llega sin necesidad de forzarlo ni copiar modelos ajenos.

En su segunda parte, ‘Ni puto caso’ aborda el autocuidado y la gestión emocional, recordándole al lector que hablar también implica saber callar. Vilallonga enseña a discernir qué voces externas merecen atención, a filtrar la información y a poner límites con elegancia. La meta es empoderar al lector sin pontificar ni ordenar, para que pueda dejar de tragarse consejos no pedidos u opiniones sin fundamento como si fueran verdades absolutas, sin sentir miedo a la crítica o coacción, pues no todo merece nuestra energía.