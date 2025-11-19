Se centra en el desarrollo de funciones intelectuales, emocionales y conductuales de los niños

'El cerebro del niño explicado a los padres', escrito por el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, ha sido un bestseller desde su publicación hace 10 años, manteniéndose relevante a lo largo del tiempo. A pesar de la baja natalidad en España, el libro ha logrado captar la atención de miles de padres que buscan entender cómo funciona el cerebro de sus hijos. Bilbao, padre de tres hijos, se ha convertido en una figura clave en la educación sobre el desarrollo infantil, aportando tanto su conocimiento científico como su experiencia personal.

El enfoque de Bilbao no es el de un libro de crianza tradicional. En lugar de tratar temas como la lactancia o el sueño, se centra en el desarrollo de funciones intelectuales, emocionales y conductuales de los niños. Según el autor, uno de los secretos de su éxito es que el libro está lleno de ejemplos prácticos que los padres pueden aplicar directamente a su vida diaria.

Un enfoque científico y práctico para entender el desarrollo infantil

El libro, además de ofrecer información científica sobre cómo se desarrolla el cerebro de los niños, la vincula a situaciones cotidianas, lo que permite a los padres poner en práctica esos conocimientos. "Cuantos menos hijos tenemos, más nos volcamos con esos hijos," afirma Bilbao, subrayando cómo el contexto actual favorece un enfoque más involucrado y reflexivo en la crianza.

Seríamos todos mucho más felices si no hubiera redes sociales

Otro punto clave que Bilbao menciona es la importancia de la conexión emocional entre padres e hijos. "Estar es lo más importante," dice el autor, recordando que la presencia activa de los padres y las conversaciones cotidianas son fundamentales para el desarrollo emocional de los niños.

Bilbao también es crítico con el uso excesivo de las pantallas y las redes sociales. "Seríamos todos mucho más felices si no hubiera redes sociales", asegura destacando que, para él, un mayor enfoque en las relaciones directas y menos en la tecnología sería beneficioso para la crianza.