A la caza del jabalí: ya hay uno por 41 habitantes en España

Beatriz Benayas 04 DIC 2025 - 21:01h.

Son 1,2 millones de ejemplares, según el último informe de Agricultura.

La peste porcina ha irrumpido en un momento en el que hay excedente de población de jabalíes.

La peste porcina ha irrumpido en un momento en el que hay excedente de población de jabalíes. Son 1,2 millones de ejemplares según el último informe de Agricultura.

Una cifra que temen que se duplique porque cada vez hay menos lobos, sus depredadores naturales, y es una especie que se reproduce mucho y muy rápido. La edad reproductiva de las jabalinas comienza antes de que cumplan un año y tienen dos camadas cada año, entre 8 y 12 crías.

Hay factores que multiplican su expansión como la despoblación rural y la reducción de la ganadería extensiva que hacen que los jabalíes tengan más lugares donde refugiarse y menos competencia por el alimento.

Hay un jabalí por cada 41 habitantes. Una población tan grande supone riesgos para la salud como el actual, pero también para la agricultura porque arrasan el campo, el medio ambiente y suponen un riesgo para la seguridad vial. El ministerio asegura que la caza no es suficiente, que hacen falta medidas como poner trampas y ampliar la veda.

La distribución de áreas de mayor densidad de esta especie responde principalmente al noreste de la península ibérica, en especial a las provincias de Gerona y Barcelona, pero también a Tarragona, Huesca y Valencia. Las Comunidades Autónomas donde se está produciendo el mayor crecimiento reciente son Murcia y Cataluña, seguidas de otras regiones del norte como Castilla y León y Navarra.

A la caza del jabalí

Los rastros de los jabalíes llegan a las puertas de edificios como en Montroig en Tarragona, donde vienen en busca de comida y se acercan a las casas. Como señala Brenda, que puede contar que uno de ellos la persiguió. Los vecinos han tenido que tomar sus propias medidas. Aunque lejos del foco de peste porcina, el ayuntamiento de Montroig también actúa con los cazadores en primer plano. Son precisamente los cazadores los que estos días aumentan su trabajo.

En Cataluña se plantean dar 30 euros por animal abatido. Galicia, asimismo, tiene declarada en el 80% de su territorio —incluidas las cuatro comarcas con más riesgo potencial— la emergencia cinegética esta temporada , lo que permite la caza de jabalíes cualquier día de la semana y sin ningún límite. Esta medida está vigente hasta finales del mes de febrero, En Aragón ofrecen 30 euros por cada jabalí abatido.

El ministerio asegura que solo la caza “no puede hacer frente al crecimiento poblacional que están experimentando las poblaciones de jabalíes”. Y eso que según los últimos datos, de 2023, se abatieron 443.000 ejemplares.

“Por esta razón, se hace necesario combinar las actividades de caza con las de control poblacional. En consecuencia, se encuentran en desarrollo a nivel nacional modalidades de control específicas, como son el uso de trampas para la captura de animales, y el uso de nuevas tecnologías, como el uso de drones con cámaras térmicas para dotar de mayor eficacia a los programas de control en la localización de los grupos de animales”.

El Gobierno central pide a las Comunidades Autónomas que eliminen las trabas administrativas para favorecer la caza (ampliación de periodos de veda, de licencia de cazadores y reducción de tasas económicas), permitiendo incluso la caza de hembras adultas, crías y jóvenes, “bien todo el año o al menos en las épocas fuera de las épocas más sensibles de reproducción de la especie”; permitir la caza en áreas nevadas; o aumentar la presión cinegética en los terrenos de caza de titularidad pública.