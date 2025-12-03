Los hechos ocurrieron en el zoológico de Nanning en China

Un humano le enseñó a fumar y beber

Compartir







Un gorila, sentado como una estrella de Hollywood de los 50, se está fumando un cigarro tranquilamente en un zoo de China. Un turista le lanzó el paquete y no desaprovechó la ocasión. Se ve que tenía bastante mono.

Los hechos ocurrieron en el zoológico de Nanning en China, y el animal involucrado en los hechos fue identificado como Diu Na Xing, que en español se traduce como “perder la estrella”, en las imágenes captadas por testigos de los hechos se puede ver al animal sentado sobre una piedra mientras que fuma un cigarro con mucha calma, señala el Heraldo de México.

Un humano le enseñó a fumar y beber

Antes de ser rescatado por la autoridades de protección animal chinas, Du Na Xing estaba bajo el cuidado de una pareja de origen alemán, quien le enseñó el hábito de fumar, además de tomar bebidas alcohólicas y refrescos. Sus cuidadores reportaron que han intentado quitarle encendedores y cigarrillos escondidos.