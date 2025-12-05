El túnel almacenará hasta 90.000 metros cúbicos de agua para prevenir inundaciones y proteger la ría durante episodios de lluvia intensa

La gripe mete miedo: se dispara la venta de mascarillas y antigripales

Compartir







BarakaldoPara prepararse frente a lluvias cada vez más intensas y evitar desbordamientos de ríos o saturaciones del alcantarillado, Barakaldo (Vizcaya) está levantando una de las infraestructuras hidráulicas más ambiciosas del norte del país: un gran tanque de tormentas construido en forma de túnel subterráneo.

La obra, que ha podido recorrer nuestra compañera Maialen Larrinaga, avanza a 30 metros de profundidad bajo una zona completamente urbanizada. Se trata de un túnel de un kilómetro de longitud, que será el mayor tanque de tormentas del País Vasco y el único en todo el Estado ejecutado íntegramente como un túnel en un entorno urbano consolidado. Aún en plena fase de construcción, está previsto que quede terminado a finales de 2027.

La infraestructura tendrá capacidad para 90.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 36 piscinas olímpicas

El Consorcio de Aguas de Bilbao ha concluido la fase de excavación de la galería subterránea. de 1.485 metros de longitud bajo los municipios de Barakaldo y Sestao, con inicio en Zuazo y final en el interior del recinto de la EDAR (estación depuradora de aguas residuales), donde se ha construido un pozo de bombeo de 33,4 metros de diámetro y 40 metros de profundidad.

Gracias a este tanque, según ha explicado el presidente del Consorcio, Kepa Odriozola, se evitan "vertidos al medio natural" y se reduce "la presión sobre las redes de saneamiento sobre la propia depuradora de Galindo".

PUEDE INTERESARTE A la caza del jabalí: ya hay uno por 41 habitantes en España

La infraestructura tendrá capacidad para 90.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 36 piscinas olímpicas, que se almacenarán de manera temporal durante los episodios de lluvias torrenciales. Su función será clave: evitar vertidos incontrolados a la ría, minimizar inundaciones y reforzar la protección del medio ambiente en la zona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La infraestructura tendrá capacidad para 90.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a 36 piscinas olímpicas

Con su finalización se podrá proceder a la reposición y reurbanización de la superficie afectada por las obras y del Jardín Botánico de Barakaldo, donde se llevará a cabo un "proyecto específico".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Además, este tanque destaca también por el sistema de limpieza para la retirada de los sedimentos tras cada proceso de llenado y vaciado. Según ha avanzado la directora de obra, consistirá en arrastrar los sedimentos que quedan depositados en el fondo del túnel mediante una "ola de agua", utilizando para ello agua reutilizada, tratada de la EDAR.