Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en el País Vasco "por españolista"

Ernai dice que los toros de Osborne son "símbolos españolistas que había en Euskal Herria"

Ernai ha publicado en X imágenes y un vídeo en el que se ve a varias personas cortando los soportes metálicos de la figura

La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco y Navarra. En concreto, en la localidad alavesa de Rivabellosa, por considerarlo un símbolo "españolista".

Ernai ha publicado en X imágenes y un vídeo en el que se ve a varias personas cortando los soportes metálicos de la figura y cómo con unas cuerdas lo tiran al suelo.

Esta organización ha hecho público también un comunicado en el que dice que los toros de Osborne son "símbolos españolistas que había en Euskal Herria".

El último toro de Osborne en el País Vasco

En octubre de 2024, Ernai también derribó el último que había en Navarra, en el municipio de Tudela. Enmarca este sabotaje en las acciones que han realizado en los últimos días.

Como el ataque con pintura a la sede del PP en Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria. Acciones que, aseguran en el comunicado, van a favor del independentismo y en contra del "españolismo".

Sostienen en la nota que "para construir un país sin opresión es necesaria la independencia". La Ertzaintza ha acudido al lugar y ha inspeccionado la zona y la figura derribada. Por el momento no ha abierto diligencias a la espera de que se presente una denuncia.