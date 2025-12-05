Low Cost total en el tren: Oscar Puente propone viajar de pie

"El tema de ir a pie en tren nos lo estamos planteando seriamente", ha dicho Óscar Puente en la SER.

Cuatro hace una encuesta entre viajeros, que no parecen muy entusiasmados con la idea, que ya se hace en países de Europa

Nueva polémica protagonizada por Óscar Puente, que ha dicho esto. "El tema de ir a pie en tren nos lo estamos planteando seriamente. El presidente de RENFE es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción. Tránsitos que no sean muy largos...". Según Óscar Puente, esta iniciativa ayudaría a llenar trenes y evitar que queden asientos vacíos. En España por el momento, en trenes AVE, Larga y Media Distancia, se asigna asiento en la compra de billete.

Y las redes no han tardado en arder. En la calle las opiniones son diversas. "Mucha gente, muy apretados...no es conveniente". Otros lo ven mejor o peor en función de la edad. "Yo pienso que a nuestra edad ya no está para ir de pie, mejor pagar un poco más por ir sentados, los jóvenes que vayan de pie". Como dice una ciudadana, "la vida es ir a mejor no a peor, me gusta ir en el tren como he venido, sentada". Los hay que creen que "debe haber formas más baratas de abaratar los precios de los billetes", informan A. Chocero, C Gramunt, P, Pérez y J. Turanza.

Son los más jóvenes los que lo ven como una posibilidad siempre "que sea más barato". No queda claro lo que es un trayecto corto, algunos hablan de "media hora como máximo", otros de "una hora".

En Europa ya se hace

Son múltiples los países europeos en los cuales se puede viajar de pie en el tren, sobre todo, en aquellos trayectos donde no es obligatoria la reserva de asiento. Además, cuentan con servicios ferroviarios donde la compra de billete en segunda clase no implica directamente la reserva de asiento.

En Países Bajos y Suiza, la posibilidad de reservar asiento es opcional. En el caso del país helvético, la reserva es obligatoria para los trenes panorámicos. En otros, como Italia o Alemania, depende del tipo de tren en el que se vaya a viajar.

El ministro también se ha referido a los controles de seguridad en la estaciones, que no considera imprescindibles.