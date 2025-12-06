Los cursos voluntarios de conducción segura y eficiente permiten sumar dos puntos más al carnet

La DGT te regalará puntos extra si cumples con estos requisitos

No hace falta cometer una infracción para pensar en los puntos del carné. Tampoco perderlos. Desde hace unos meses, la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una nueva fórmula para mejorar la seguridad vial: los cursos voluntarios de conducción segura y eficiente, que permiten a cualquier conductor con saldo positivo sumar dos puntos más. Un pequeño colchón que puede marcar la diferencia.

El sistema es simple, aunque no siempre conocido. Según explica la propia DGT, quienes superen este tipo de formación podrán beneficiarse con una bonificación de 2 puntos adicionales hasta un máximo de 15, con la condición de no haber hecho un curso del mismo tipo en los últimos dos años. Esto quiere decir que, si conduces con normalidad, sin sanciones recientes, y tienes tu permiso en regla, puedes reforzar tu saldo incluso si no has perdido puntos previamente.

La oferta ya está en marcha en ciudades como Madrid, Valencia, Sevilla o Barcelona, entre muchas otras, gracias a una red de centros autorizados que imparten estos cursos con contenidos validados por la DGT. La duración mínima es de seis horas y combina teoría y práctica. El permiso debe estar en vigor y se debe tener saldo de puntos positivo, es decir, contar con al menos un punto.

¿Qué se aprende en estos cursos?

Aunque el reclamo principal sea la bonificación de puntos, el contenido va más allá. La formación está diseñada para mejorar el comportamiento al volante, actualizando conocimientos y corrigiendo malos hábitos. En los bloques teóricos se abordan temas como los factores de riesgo en la conducción diaria, la eficiencia energética o las situaciones críticas en carretera. En la parte práctica, los participantes aprenden a controlar el vehículo en condiciones exigentes, a anticiparse mejor al entorno y a conducir de forma más fluida y sostenible.

Desde la DGT lo plantean como una inversión en prevención. Más concretamente lo consideran “Una forma de mejorar la seguridad vial y actualizar los conocimientos y habilidades de conducción”. Y con un incentivo que va más allá de la teoría.

La inscripción es individual y debe hacerse a través del centro autorizado donde se impartirá el curso. La DGT ofrece un buscador en su web para consultar las ediciones disponibles por provincia, tipo de vehículo y fechas. El trámite de consulta es gratuito, aunque el curso tiene un coste que varía según el centro. En Madrid, por ejemplo, varias autoescuelas ya han anunciado ediciones para fines de semana, y en Valencia es posible encontrar sesiones adaptadas a horarios laborales o formatos intensivos.

Para facilitar el acceso, el portal oficial indica claramente los pasos a seguir:

Verificar el saldo de puntos.

Comprobar que el permiso está en vigor.

Confirmar que no se ha hecho un curso similar en los dos últimos años.

Seleccionar un centro autorizado y matricularse en la edición deseada.

¿Merece la pena si ya tengo 12 o más puntos?

Sí, siempre que no hayas alcanzado el máximo legal. El saldo de puntos del carné puede llegar hasta 15, y este tipo de formación permite alcanzar esa cifra aunque no se haya perdido ninguno. Como recuerda la Sede Electrónica de la DGT, “no se puede superar ese máximo, pero sí reforzarlo si aún no se ha llegado”.

Este margen extra es especialmente útil para conductores profesionales o personas que pasan muchas horas al volante, donde una infracción leve puede restar puntos de forma inesperada. También para mayores de 60 años, que según la DGT forman parte de un grupo con alta tasa de renovación del permiso y a quienes puede beneficiar un repaso práctico de hábitos y maniobras.

En cualquier caso, conviene no confundir estos cursos voluntarios con los que se hacen tras haber perdido puntos. El de conducción segura y eficiente no está pensado para recuperar puntos perdidos, sino para quienes tienen saldo positivo y desean anticiparse. No sustituye a los cursos de sensibilización vial ni a los obligatorios cuando el permiso ha sido suspendido.

De esta manera, la posibilidad de sumar puntos sin haberlos perdido supone un cambio de enfoque en la política de seguridad vial. Ya no se trata solo de corregir al infractor, sino de premiar al conductor que quiere mejorar. Y hacerlo con formación práctica, útil y directamente aplicable a la conducción real.

Si vives en Madrid, Valencia o cualquier otra gran ciudad y tienes el carné en vigor, este curso puede ser una forma de anticiparte a los errores, ganar seguridad y acumular margen. Porque en carretera, a veces tener dos puntos extra es la diferencia entre un susto y una solución.