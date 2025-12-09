Cataluña se suma a Murcia y exige la mascarilla en centros de salud y residencias por el aumento de la gripe

Cataluña exige la mascarilla en centros de salud y residencias por el aumento de la gripe

Murcia opta por la mascarilla obligatoria en centros sanitarios públicos y privados

Cataluña ha anunciado la obligación del uso de las mascarillas en todos los centros de salud y residencias geriátricas ante el auge de los casos de gripe, que se han doblado en la última semana y a que el virus está en un nivel muy alto de transmisión, informa Mar Magro. La gente considera que ante esta ola "lo mejor es prevenir" y está a favor de la medida, sobretodo para "proteger a las personas mayores". El recuerdo del Covid permanece muy vivo en la memoria de todos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha informado de que este martes se aprobará la "resolución para informar a la ciudadanía de que será necesario el uso de la mascarilla para la contención de la gripe en centros de salud y residencias de gente mayor".

Según los últimos datos del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), que hace referencia a la semana del 1 al 7 de diciembre, la gripe está en un nivel muy alto de transmisión en la comunidad, con una incidencia estimada de 418 casos por 100.000 habitantes y 24.969 nuevos diagnósticos en los últimos 7 días, más del doble que la semana anterior.

La comunidad se suma así a la lista de territorios que adoptan esta medida de prevención como Murcia, donde desde hoy también es obligatoria en los centros sanitarios públicos y privados de la Región, medida que se extenderá, al menos, hasta el próximo 30 de diciembre, según la Orden de la Consejería de Salud recogida en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM). En concreto, esta decisión afecta a quienes acudan a centros hospitalarios y atención primaria, policlínicas o centros sanitarios polivalentes, así como los servicios de urgencias extrahospitalarios.

La Consejería entiende que el uso de la mascarilla es "el mecanismo más eficaz y sencillo de prevención que favorece de forma notable la contención de la transmisión de los virus respiratorios y que presenta una menor carga restrictiva para la población".

La Orden hace referencia a un informe epidemiológico actual que refleja que la ola epidémica de gripe en la Región de Murcia con ascenso de la curva se ha adelantado cuatro semanas respecto a la temporada anterior. El "pronunciado ascenso" observado por la Consejería de Salud en la semana 48 respecto a la 47 --más del doble-- indica que se está produciendo una rápida progresión de la infección gripal en la comunidad autónoma. Adicionalmente, Salud aconseja con carácter general el uso de mascarillas en personas especialmente vulnerables o inmunodeprimidas, así como en quienes muestren o tengan síntomas de afección respiratoria.

También se recomienda su uso en los centros y servicios del ámbito social dedicados a la atención de personas mayores y/o con discapacidad, tanto de carácter residencial como en centros de día; consultas sanitarias privadas en las que exista una mayor interacción y cercanía entre profesionales y pacientes, y en los establecimientos sanitarios, en especial en las oficinas de farmacia.

La vigencia de la obligatoriedad de la mascarilla será revisada periódicamente, con lo que puede ser modificada, prorrogada o modulada con carácter previo, en función de la evolución de la situación epidemiológica regional.