Diciembre negro para acabar 2025 en violencia de género: 5 asesinadas en 9 días

Cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los nueve días que llevamos de mes

35 de las 45 asesinadas no contaban con denuncias previas contra su presunto agresor

Compartir







Las lágrimas de los familiares de Sayuri, de 36 años, son las de el dolor provocado por la última víctima de violencia machista. Ha ocurrido en L'Hospitalet de Llobregat. Se investiga si su pareja la ha asesinado. Tenía 3 hijos, dos de ellos menores de edad. No figuraban denuncias previas por violencia de género.

Lo ocurrido en diciembre es especialmente preocupante. Cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los nueve días que llevamos de mes. Un mes que empezaba con la muerte a puñaladas de una mujer en Torrejón, a la que se han ido sumando asesinatos en Alicante, Toledo, Sevilla y el de hoy en Hospitalet, en Barcelona.

La víctima de Toledo es una mujer de 39 años, asesinada presuntamente por su pareja el miércoles 3 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía tres hijos menores de edad.

Por su parte, la de Sevilla es una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por su pareja el sábado 6 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y, al igual que la de Toledo, la víctima tenía también tres hijos menores de edad.

PUEDE INTERESARTE Radiografía de la violencia contra la mujer: los asesinatos son solo la punta del iceberg

"Estamos ante una vulneración salvaje de derechos humanos que no cesa. La alerta es máxima. Ante cualquier indicio, todos podemos acudir al 016", ha subrayado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un mensaje en la red social 'X'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 45 en 2025 y a 1.340 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Además, los menores huérfanos son 31 en 2025 y 500 desde 2013.

Por comunidades, Andalucía cuenta hasta la fecha con el mayor número de crímenes machistas en 2025, con 14. Le siguen Madrid y Cataluña, con cuatro; Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura, con tres; Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos; Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

En el 77,8% de los casos no había denuncia

Por otro lado, 35 de las 45 asesinadas no contaban con denuncias previas contra su presunto agresor, lo que supone un 77,8%. De las 10 que sí contaban con denuncias, en siete casos las había interpuesto la víctima y en tres, otras personas.

Según el país de nacimiento, de la estadística del Ministerio de Igualdad se desprende que 27 (60%) de las mujeres asesinadas eran españolas, misma cifra que en el caso de los presuntos agresores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado los últimos asesinatos machistas confirmados este martes en un mensaje en la red social X. "Todo mi cariño para las familias de las mujeres asesinadas en Toledo y Sevilla por el terror de la violencia de género. No son dos casos más. Son dos mujeres menos, dos vidas arrebatadas. Vivir sin miedo y libres de violencias machistas es una prioridad de país", ha señalado.

Con el objetivo de proteger a las víctimas de violencia de género durante la Navidad, el Ministerio de Igualdad anunció la semana pasada que realizará un refuerzo de servicios y de coordinación interinstitucional.

En concreto, indicó que el servicio Cometa mantendrá su horario habitual, con atenciones durante 24 horas todos los días de la semana. Además, se agilizarán también las sustituciones necesarias durante los días navideños y que se llevará a cabo un "especial seguimiento" de aquellos casos que, por diferentes circunstancias, puedan necesitar una mayor atención y ágil actuación.

También señaló que el servicio 016 trabajará como hasta ahora, las 24 horas del día, garantizando que todas las llamadas y comunicaciones que se produzcan por el resto de las vías que no son el teléfono, reciban "atención inmediata". Además, durante las vacaciones del personal, se cubrirán todas las ausencias, de manera que el servicio siempre mantenga el número "adecuado" de profesionales por turno.

De la misma manera, avanzó que se realizará un especial seguimiento de los casos previamente identificados por el servicio Atenpro y que, por diversos factores de vulnerabilidad o circunstancias de riesgo, puedan ser catalogados como de especial seguimiento esta Navidad.

Igualdad también ha pedido "especial refuerzo" durante la Navidad de las actuaciones que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y a las policías autonómicas con competencias delegadas para la protección de las víctimas de violencia machista con casos integrados en el sistema VioGén.

Por otra parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha solicitado a la Red de Unidades de Violencia de género, ubicadas de las delegaciones y subdelegaciones de gobierno, que intensifiquen sus actuaciones.

Junto a ello, ha requerido por carta a las comunidades autónomas y a las entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que refuercen los recursos autonómicos y locales tales como servicios sociales, puntos de atención especializada, acogida, centros de crisis 24 horas, servicios sanitarios, oficinas municipales de información o servicios específicos de igualdad.