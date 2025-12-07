"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", advertía la ministra Redondo

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años ha sufrido violencia machista

Una de cada tres mujeres en España de 16 o más años, 6.445.301 mujeres (un 30,3%) ha sufrido violencia machista --física, sexual, psicológica o económica-- por parte de una pareja en algún momento de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Se trata de la séptima edición de esta encuesta (basada en 11.894 entrevistas) realizada con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El último estudio de estas características data de 2019.

El machismo sigue siendo "una realidad prevalente, transversal y estructural"

"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, durante la presentación del estudio.

Igualdad señala que si se analizan los datos conjuntos de todas las formas de violencia "no se encuentran diferencias estadísticamente significativas", aunque sí observan una reducción en la prevalencia de la violencia psicológica de control en los 4 años previos a las entrevistas, que ha pasado de un 12,3% en la macroencuesta de 2019 a un 10,3% en 2024; y un "mínimo" incremento de la prevalencia de la violencia física o sexual en los últimos 4 años, que ha aumentado del 4,7% al 5,3%.

Fuera de la pareja, aprecian una "ligera" disminución de la prevalencia de la violencia física en los 4 años previos a las entrevistas, pasando del 2,6% en 2019 al 2,2% en 2024; y un incremento de la violencia sexual, que pasa de un 1,4% en la anterior encuesta a un 3,4% en esta. Este aumento, según Igualdad, se debe a los cambios metodológicos introducidos en el cuestionario, donde se han incluido tocar el "culo" y "los labios", los "genitales" y el "pecho" dentro del item de tocamientos indeseados.

"Hay en algún tipo de violencia donde sí que se ve una evolución, pero es una evolución menor", ha precisado Redondo, defendiendo que las políticas públicas "funcionan".

Igualmente, ha puesto en valor que hay más conciencia social y más mujeres que "lo verbalizan" pero, al mismo tiempo, ha criticado a los "partidos negacionistas" que "ocultan datos, que no quieren conocer la realidad" y que llevan "a los jóvenes" a "tiempos" que se creían "superados".

En concreto, de los datos del estudio se desprende que el 12,7% de las mujeres residentes en España (lo que equivale a 2,7 millones de mujeres) dice haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de la pareja en algún momento de su vida. El 9,2% de las encuestadas ha padecido violencia física de su pareja y el 7,7%, violencia sexual.

Además, el 2,8% de las encuestadas afirman haber sufrido esta violencia física y/o sexual en el último año, lo que equivale a 595.318 mujeres; y un 4,9%, en los últimos cuatro años. Asimismo, un 76,9% dice haberla sufrido en más de una ocasión y de ellas, el 39,2% aseguran haberla padecido durante más de 5 años.

Por otro lado, el 11,7% (una de cada 10, es decir, 2,5 millones de mujeres) de las encuestadas asegura haber soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida, incluyendo conductas como usar las tarjetas de crédito sin su consentimiento, impedirle el acceso a la cuenta bancaria o no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar.

A su vez, la macroencuesta indica que el 20,9% (2 de cada 10) de las mujeres residentes en España dice haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento y un 25,1%, violencia psicológica de control.

La encuesta también revela que la violencia psicológica o la económica están presentes en prácticamente todas las relaciones en las que hay violencia física y/o sexual, en concreto, en el 95,6% de los casos.

La macroencuesta refleja asimismo que el 36,2% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, el 16,2% durante la infancia y en el 71,3% de los casos el agresor fue un hombre desconocido.