La Policía Nacional está registrando la sede de la aerolínea Plus Ultra en busca de irregularidades. Se trata de la aerolínea con vínculos con Venezuela rescatada por Pedro Sánchez durante la pandemia. Las fuerzas de seguridad están copiando los servidores de datos para descubrir si hay indicios de corrupción en el rescate que impulsó el presidente.

Además, tras la detención de Leire Díez, la Guardia Civil se ha llevado detenido a Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, empresa investigada por hacerse con porcentajes de contratos que se le daba desde la administración a empresas privadas.

Para conocer más a fondo todo lo ocurrido, 'En boca de todos' ha conectado en directo con los periodistas Teresa Gómez y Jorge Calabrés, que explican detalladamente el caso de la aerolínea que fue rescatada por Pedro Sánchez.

''Es una operación de la UDEF y lo que se está buscando son pruebas sobre un posible delito de blanqueo de capitales vinculado a ese rescate de 53 millones de euros que la SEPI aprobó para la aerolínea venezolana con vínculos con el chavismo'', explica Jorge Calabrés.

Teresa Gómez da más datos: ''Ya se investigó en un juzgado de Plaza Castilla las presuntas irregularidades con respecto a la concesión del rescate de Plus Ultra, se terminó archivando, pero no por falta de indicios, sino por un error en la prórroga a la hora de de prorrogar la instrucción. Se hizo fuera de plazo y por eso se terminó archivando, no porque no hubiese delito''.

''Y ya en la Fiscalía anticorrupción se sospechó que había un presunto delito de blanqueo de capitales utilizado con ese dinero que se había otorgado desde la SEPI. Es cierto que no se llegó a judicializar y que varios fiscales anticorrupción, pues quisieron seguir adelante con esta con esta instrucción, posiblemente venga de ahí, de esa causa que en un principio quedó paralizada y que la Fiscalía anticorrupción quería seguir adelante'', añade la periodista.