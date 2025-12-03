Facundo recibió una fuerte paliza el 23 de noviembre, en Lleida, que le dejó en coma en la UCI

Buscan al asesino de un vecino de Yunquera (Málaga): “No es un suicidio, le han cortado el cuello”

Compartir







Facundo es un joven de 37 años que se encuentra muy grave en la UCI después de que el pasado 23 de noviembre recibiese una fuerte paliza en Lleida. Tras lo ocurrido, un adolescente fue detenido aunque se conoce que en la agresión participaron cuatro personas de origen magrebí.

'En boca de todos' ha conectado en directo con María José y Patricia, hermana y madre de Facundo, que explican detalladamente todo lo ocurrido y cómo se encuentra el joven, que en estos momentos está en coma porque casi todos los golpes que sufrió fueron en la cabeza.

''Él no tiene ninguna herida en el cuerpo. Tampoco tiene marcas de defensa. Según testigos que me han contactado directamente, me han dicho que vieron cómo le golpearon en la cabeza y luego se enseñaron dándole patadas en la cabeza entre varios. Así que no hubo tiempo a defensa. Ahora lo tenemos grave la UCI, en estado de coma y no sabemos qué va a pasar ni qué secuelas le van a quedar a él, y por supuesto, para toda la familia'', comienza explicando la hermana de Facundo.

La madre de la víctima hace una dura petición: ''Yo quiero decir a todas las personas que si viste algo, si tienes alguna grabación, que no tengas miedo, que los Mossos tienen medios para ayudarte, para protegerte y que pienses que es más peligroso que estén sueltos a que tú vayas a declarar. Puede que este fin de semana te toque a ti, le toque a tu hermano o a un amigo y le hagan lo mismo que le hicieron a mi hijo, que está en coma en estado crítico y en pronóstico reservado''.

Además, cuentan que no saben por qué le pegaron: ''No tenemos información de por qué sucedió. Vale, esto es un dato importante, había alguien con él, no sabemos quién es, no sabemos si era un conocido, no sabemos si lo conoció allí. No tengo ni idea, pero esta persona aparece en cámaras con él, y casualmente cuando ya sucede, o sea, es decir, mi hermano ya es trasladado en el hospital, alguien consume algo en el bar con su tarjeta y coge un taxi, creemos que es esta persona, no estamos seguros, pero creemos''.