Manoli, muy afectada tras lo ocurrido, explica en 'En boca de todos' cómo pasó todo

Los vecinos frenan el robo de una joyería en Madrid: la localidad no tiene servicio de policía durante el fin de semana

Compartir







Manoli es una mujer de 77 años que ha sufrido un gran robo mientras se encontraba en su joyería de Alicante. Los ladrones entraron a la fuerza, la golpearon y la tiraron al suelo para llevarse joyas por valor de medio millón de euros. Tras lo ocurrido, entra en 'En boca de todos' para contar el terrible suceso.

Manoli está muy afectada por lo ocurrido y cuenta cómo se encuentra: ''He perdido la voz de apretarme la garganta el hombre. Me encuentro fatal, psicológicamente y físicamente, como si me hubieran pegado una paliza grandísima. Es muy fuerte, hay que pasarlo para saber lo que es. Ver cómo te quitan tu patrimonio, cómo te tiran a punto de ahogarte. Es muy duro y muy difícil recuperarse''.

La víctima cuenta que ha trabajado toda su vida en la joyería y explica que no es la primera vez que sufre un robo: ''Antes tenía oro en la tienda y ahora lo guardé todo en la caja fuerte porque me han robado un montón de veces, entonces tomé la decisión de poner plata y relojes fuera y el resto del género más caro dentro de la caja''.

''Se informaron unos días antes, vinieron unos, me hicieron sacarle muchas cosas y creo que venían a controlar, a ver lo que había. Me dijeron que vendrían al día siguiente a comprarme cosas. Los que vinieron fueron los ladrones, que no sé si eran los mismos porque llevaban unas pelucas y llevaban la cara tapada. Y casi me ahogaban en el suelo, casi me han dejado sin voz y desesperada'', cuenta sobre cómo sucedió todo.

PUEDE INTERESARTE Estas son las peticiones de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión: una almohada y un cuaderno

Manoli explica que tiene la tienda desde el año 82 y revela cómo le afecta este gran robo: ''Ahora ya no tengo fuerza para recuperarme. Yo pensaba que con este patrimonio que tenía podía jubilarme y tener a alguien que me cuidara y eso, pero se lo han llevado''.