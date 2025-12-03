'En boca de todos' se traslada hasta Valladolid para hablar con Inés, la hermana de Esther López

Exclusiva | Giro en el caso Esther López: buscan a un nuevo implicado en su muerte

La Fiscalía pide cargo de asesinato contra Óscar, el presunto asesino de Esther López y el acusado se sienta en el banquillo en una jornada clave para la resolución del crimen.

Con Óscar, supuesto asesino de Esther López la joven atropellada y abandonada en Traspinedo, sentado en el banquillo en una jornada clave de la vista y con la Fiscalía pidiendo prisión por asesinato para él, Inés, la hermana de la víctima ha conectado en directo en ‘En boca de todos’ y nos ha mostrado su esperanza de que la nueva jueza tome una decisión en firme.

“Fiscalía ha pedido asesinato. Está tan claro quién ha sido, cómo, cuándo y dónde… La jueza lo tiene clarísimo, le ha rechazado todas las pruebas que ha ido presentando. Esta nueva juez le ha dicho “¡Basta ya!”. Está claro que se va a sentar”, ha explicado Inés López, la hermana de Esther, cuatro años después del brutal asesinato de su hermana y en una jornada clave para la resolución del crimen.

Nacho Abad ha querido saber cómo se sentía la familia al ver que el supuesto asesinato de su hermana estaba en libertad: “A un asesino, un psicópata, un amigo de la familia que ha sido capaz de asesinar a una persona y tirarla como un perro… Tenemos a este ser despreciable por la calle, entre nosotros, porque cumple el requisito de trabajo estable y no riesgo de fuga”.

Inés no sabe si tendrán fuerzas para actuar contra la primera jueza que llevó el caso, porque está siendo un proceso muy complicado y doloroso para la familia, pero están deseando que la nueva vista cierre el tiempo de apelaciones y comience el juicio oral. Su deseo es que Óscar cumpla con la condena que merece por lo que supuestamente le hizo a su hermana: “Ojalá se pudra ahí dentro y le hagan sufrir lo que él le hizo sufrir a mi hermana…”.