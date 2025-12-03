Hermana de Esther López, sobre Óscar en una jornada clave: “Este ser despreciable está en la calle porque cumple el requisito de trabajo estable”
'En boca de todos' se traslada hasta Valladolid para hablar con Inés, la hermana de Esther López
Exclusiva | Giro en el caso Esther López: buscan a un nuevo implicado en su muerte
La Fiscalía pide cargo de asesinato contra Óscar, el presunto asesino de Esther López y el acusado se sienta en el banquillo en una jornada clave para la resolución del crimen.
Con Óscar, supuesto asesino de Esther López la joven atropellada y abandonada en Traspinedo, sentado en el banquillo en una jornada clave de la vista y con la Fiscalía pidiendo prisión por asesinato para él, Inés, la hermana de la víctima ha conectado en directo en ‘En boca de todos’ y nos ha mostrado su esperanza de que la nueva jueza tome una decisión en firme.
“Fiscalía ha pedido asesinato. Está tan claro quién ha sido, cómo, cuándo y dónde… La jueza lo tiene clarísimo, le ha rechazado todas las pruebas que ha ido presentando. Esta nueva juez le ha dicho “¡Basta ya!”. Está claro que se va a sentar”, ha explicado Inés López, la hermana de Esther, cuatro años después del brutal asesinato de su hermana y en una jornada clave para la resolución del crimen.
Nacho Abad ha querido saber cómo se sentía la familia al ver que el supuesto asesinato de su hermana estaba en libertad: “A un asesino, un psicópata, un amigo de la familia que ha sido capaz de asesinar a una persona y tirarla como un perro… Tenemos a este ser despreciable por la calle, entre nosotros, porque cumple el requisito de trabajo estable y no riesgo de fuga”.
Inés no sabe si tendrán fuerzas para actuar contra la primera jueza que llevó el caso, porque está siendo un proceso muy complicado y doloroso para la familia, pero están deseando que la nueva vista cierre el tiempo de apelaciones y comience el juicio oral. Su deseo es que Óscar cumpla con la condena que merece por lo que supuestamente le hizo a su hermana: “Ojalá se pudra ahí dentro y le hagan sufrir lo que él le hizo sufrir a mi hermana…”.