Noche de pánico en Granada: una okupa prende fuego al edificio del que ha sido expulsada

A las 02:00 horas de la madrugada comienza a arder, muchos vecinos no saben lo que está sucediendo, pero el fuego llega hasta la tercera planta, los vecinos se quedan atrapados en el interior de sus viviendas sin escapatoria. Así comienza la noche de pánico de unos vecinos de Granada que denuncian múltiples amenazas supuestamente enviadas por una okupa expulsada del edificio.

El olor a humo da la voz de alarma a una vecina que descubre que el portal del edificio está en llamas. Pepi, la vecina que descubre el incendio llama a las autoridades y alerta a sus vecinos, quiénes por suerte han salido ilesos de un incendio que podría haber sido mortal ya que el edificio quedó convertido en una auténtica ratonera.

Según han podido comprobar a las 08:00 horas, el edificio fue intencionado por alguien que vertió gasolina y echo papeles en el portal para posteriormente prenderle fuego. Los vecinos no pueden acusar a nadie porque no hay ningún testigo que viera quién provocó el incendio, pero sí hablan de amenazas continuadas que encuentran en sus buzones y del conflicto abierto entre una propietaria y la okupa a la que consiguió echar de su casa hace unas semanas cambiando la cerradura de la puerta.

Luis, el vecino del bajo, quien consiguió salvar su vida porque no abrió la puerta de su vivienda, relata el miedo que sintieron: “Es una ratonera, no tenemos salida nada más que por el portal. Gracias a Dios que no entró el humo”. Aseguran que no pueden señalar a nadie porque no hay testigos de lo sucedido: “No lo hemos visto, sospechamos, pero no lo sabemos… No podemos culpar a nadie… Nosotros lo que estamos es amenazados, nos han roto cuatro cerraduras, han prendido el portero automático, han echado gasolina por la raja de la puerta…”.

Según ha explicado Ana Gómez, reportera de ‘En boca de todos’, los vecinos tienen miedo a señalar a la mujer okupa que les envía las amenazas, pero han recibido notas con amenazas: “Tenemos los contadores de la luz y han estado enganchados y han salido ardiendo. Ha venido Endesa y les han cortado la luz, se han vuelto a enganchar, se ha vuelto a quemar y esa casa está sin luz y sin nada… En mi buzón me dejaron una nota que ponía “Te vas a enterar”.

Se trataría de una mujer con la que no tenían ningún tipo de problemas, pero que tenía okupada una vivienda, cuya propietaria aprovechó una de sus salidas de la vivienda para entrar y cambiar la cerradura de la casa. Desde ese momento, los vecinos habrían comenzado a sufrir vandalismo en el edificio.