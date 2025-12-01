Nuevo presunto asesinato machista en Torrejón: María Ángeles retiró una denuncia a su marido

Raquel Duva 01 DIC 2025 - 16:06h.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003

La falta de recursos y empleo, un arma de sometimiento contra las víctimas de violencia de género

MadridUn presunto nuevo caso de violencia machista ha sacudido la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid), donde María Ángeles, de 45 años, habría sido asesinada a manos de su pareja. El crimen ocurrió a las 10 de la noche del 30 de noviembre, cuando los vecinos del edificio avisaron a la Policía Nacional de "ruidos extraños" provenientes de la vivienda de la pareja.

"Se empezaron a escuchar voces y golpes y salieron mis hijos de sus habitaciones como diciendo: Pasa algo. Subían corriendo los vecinos de abajo, que decían que desde sus casas se escuchaban más. Ya había sangre" cuenta una vecina. Y todo ello les llevó a llamar a la policía.

Un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cadáver del marido de la víctima, Pepe (44 años), tras haberse lanzado al vacío desde la azotea del edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz. Dentro de la vivienda, los bomberos hallaron a María Ángeles sin vida, presentando varias puñaladas en su cuerpo y una de ellas mortal en el cuello.

La situación de la pareja había sido registrada en el sistema VioGén en 2022 debido a denuncias previas

El matrimonio, que tenía dos hijas de 17 y 13 años, estaba en trámites de separación desde hacía dos meses. La situación de la pareja había sido registrada en el sistema VioGén en 2022 debido a denuncias previas y se llevó a cabo el llamado "protocolo cero". Este protocolo supone que las fuerzas de seguridad iniciaron las gestiones pertinentes para recabar toda la información disponible. No obstante, la mujer no quiso presentar denuncia contra su pareja ni tampoco declarar.

El caso, valorado de riesgo bajo, quedó inactivo en el sistema al cabo de los meses.

Este mediodía, los ciudadanos de Torrejón de Ardoz se reunieron frente al Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en señal de condena por el presunto asesinato machista. Durante el acto, el alcalde de la localidad, Alejandro Navarro Prieto, expresó su rechazo rotundo a la violencia de género y pidió una "tolerancia cero" ante esta lacra social. Las banderas en el municipio ondean hoy a media asta en señal de duelo.

Sin embargo, el caso sigue siendo investigado por la Policía Nacional, que continúa buscando esclarecer los detalles del crimen.

Recursos para las víctimas

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes. También, en el correo 016-online@igualdad.gob.es. A la vez, se presta atención mediante WhatsApp en el número 600000016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

