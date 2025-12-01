Claudia, madre de Sharif, una de las dos niñas encontradas sin vida en el parque de la Concordia de Jaén lee en ‘En boca de todos’ los supuestos WhatApp de despedida de las menores

Claudia, madre de Sharif, una de las dos niñas encontradas sin vida en el parque de la Concordia de Jaén, ha conectado en directo con Nacho Abad en ‘En boca de todos’ para desmentir que las dos niñas mantuvieran una relación sentimental, hacer pública su sensación de que las dos niñas de 15 y 16 años fueron asesinadas y le ha leído a Nacho Abad los WhatsApp que supuestamente habrían escrito las menores antes de quitarse la vida.

El pasado sábado 29 de noviembre, dos menores de 15 y 16 años eran encontradas sin vida en el céntrico parque de la Concordia de Jaén. El caso se encuentra todavía bajo secreto de sumario, pero las primeras hipótesis hablan de un suicidio. Una hipótesis ante la que los padres de las menores se han mostrado contrarios y hablan de un asesinato basándose en las evidencias al encontrar los cuerpos y los supuestos mensajes de WhatsApp que las menores se enviaron mutuamente antes de quitarse la vida. Mensajes que aseguran que no fueron escritos por ellas debido al modo en el que están redactados y las palabras que contienen.

Claudia, madre de Sharif, una de las menores encontradas sin vida el pasado sábado, ha hablado para los medios de comunicación para contar cómo sucedieron los hechos. Ha relatado el calvario que vivieron cuando las niñas que supuestamente estaban regresando a casa dejaron de responder a los teléfonos móviles y ha desmentido que Sharif y su amiga Rosmed tuvieran algún tipo de relación sentimental: “Lo único que no quiero es que no especulen cosas que no saben, han dicho que eran enamoradas y eran amigas de las que tienes y con la que pueden hablar de todo…”.

El supuesto mensaje de despedida de Rosmed a Sharif a las 21:41 horas

Además, Claudia le ha leído a Nacho Abad el mensaje que Romed le escribió supuestamente a su hija a modo de despedida: “Me duele decir esto en voz alta, pero siento que necesito que lo escuches. Gracias por cada risa compartida, por cada secreto confiado, por cada momento en que sentí que no estaba sola. Gracias por ser mi refugio, mi compañía, mi hermana elegida. No sé cómo explicar lo que siento ahora. Despedir me duele más de lo que imaginé, pero, aunque esto sea un ‘adiós’, quiero que sepas que lo que vivimos juntas se queda conmigo guardado en un lugar muy especial de mi corazón. Ojalá la vida te regale alegría, personas que te valoren como yo te valoro y momentos que te hagan sonreír aun cuando yo no esté cerca. Gracias por ser tú, por ser mi amiga y por dejarme ser parte de tu vida. Te voy a extrañar más de lo que puedo decir y te llevaré siempre conmigo. Con amor, Chara”.

El mensaje de Sharif a su pareja tan solo dos minutos después

Un mensaje al que su hija Sharif no respondió y el que tan solo dos minutos después de recibirlo, le envió a su novio para romper la relación. Un mensaje que no tendría sentido, ya que ellos mantenían una relación muy buena: “Lo siento mucho, pero siento que ya no funciona la relación, me viene mejor terminar la relación. No es culpa tuya ni mía, solo es mejor para ambos. Créeme, te amo mucho”.

Tanto a Claudia como al novio de la joven, les extraña mucho la forma en la que está redactado los mensajes y están convencidos de que no fueron escritos por las menores. Utilizan signos de puntuación muy bien empleados y palabras que ellas no tenían en su vocabulario. Además, Claudia ha sentido que si Rosmed envió ese mensaje cuando su hija ya estaba de camino a casa, es muy raro que Sharif no le respondiera o le hiciera al menos una llamada.

Alexander, padre de una de las menores encontradas sin vida en Jaén: “Mi hija no se suicidó, a mi hija la asesinaron”

Alexander, padre de Sharif, una de las menores fallecidas, asegura que su hija no se suicidó y que se trata de un asesinato. Una de las menores sufrió bullying en el anterior instituto en el que estudiaba y dónde un alumno se quitó la vida hace tan solo una semana, pero los amigos de las niñas aseguran que eran niñas felices y con planes de futuro. En el móvil de ambas menores han encontrado un mensaje de despedida entre ellas a pesar de que se habían quitado la vida juntas.