Alberto Núñez Feijóo ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción"

Feijóo ha estado arropado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy

MadridEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este domingo que los españoles están "hartos" de la "corrupción" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha retado a los socios del PSOE a "retratarse" y no seguir "tragando" ante lo que está pasando.

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno. No lo hemos inventado. Está en Soto del Real", ha declarado Feijóo en la concentración que ha convocado el PP en el Templo de Madrid y que ha reunido a unas 80.000 personas, según fuentes del partido.

"España está harta"

Feijóo se ha dirigido a todos los partidos del arco parlamentario, aludiendo a formaciones como PNV o Junts, cuyos votos son necesarios para que prospere una moción de censura. Según ha dicho, "ya no cuela" eso de que "viene la ultraderecha" porque lo que está pasando "va de vergüenza o dignidad".

"Esto va de mentira o verdad. Esto va de corrupción o limpieza. Esto va de delinquir o servir", ha apostillado Feijóo, para asegurar que "hay que retratarse". En su discurso, ha sido interrumpido en varias ocasiones al grito de 'Pedro Sánchez, dimisión".

Tras proclamar que "España está harta", ha pronosticado que el presidente del Gobierno puede seguir el mismo camino que los que le acompañaron en el coche de primarias (José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García) y pisar la cárcel.

"Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del Gobierno, al que nada le consta, nada le consta. No sabe nada, no lo recuerda", ha enfatizado, para pedir a los votantes del PSOE que "no consientan que sus siglas se manchen del sanchismo".

Las juventudes de Vox convocan una protesta en Ferraz

Vox dejó claro esta semana que no se sumaba a la concentración del PP de este domingo, en pleno ascenso en las encuestas a costa de los populares. Algunas organizaciones vinculadas a la formación de Abascal, como la juvenil Revuelta, sí llamaban a ir a la sede de Ferraz, donde se han concentrado un centenar de manifestantes.

En la zona se han podido ver cargas policiales y un ambiente de mucha tensión y enfado con el Gobierno. Se han visto pancartas contra Pedro Sánchez y su familia con el lema de 'traidor', 'vete ya' o 'corrupto'. Los manifestantes piden la convocatoria de elecciones de forma inminente.

Desde Vox han rechazado la manifestación del PP, a la que califican de tomadura de pelo por el hecho de que se sienten a negociar con el PSOE cuando supuestamente los consideran una mafia.