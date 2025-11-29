Donald Trump ha declarado que el espacio aéreo "sobre y en torno" a Venezuela ha quedado completamente "cerrado"

La presión militar de Estados Unidos en el Caribe sobre el régimen de Venezuela no deja de aumentar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado en un mensaje a través de su red social Truth, que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

La llamada entre Trump y Maduro

La presión militar de Estados Unidos en el Caribe sobre el régimen de Venezuela no deja de aumentar, pero a la vez se ha filtrado que Donald Trump habló por teléfono con Nicolás Maduro a finales de la pasada semana, como informa Mamen Sala.

Una conversación telefónica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, que habría tenido lugar recientemente, según fuentes cercanas. Aunque el contenido de la llamada no ha trascendido, estas mismas fuentes aseguran que ambos llegaron incluso a plantear la posibilidad de mantener un encuentro en persona en Estados Unidos.

El momento en que se produce este supuesto acercamiento llama la atención, ya que coincide con un incremento de la presión militar por parte de Washington sobre Caracas. Este jueves, Trump insinuó que las operaciones marítimas para combatir el narcotráfico podrían ampliarse “muy pronto” a acciones por tierra, un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia directa al Gobierno venezolano.

Ninguno de los dos ejecutivos ha ofrecido detalles oficiales sobre la llamada. Sin embargo, los medios estadounidenses recuerdan que el pasado octubre Maduro intentó rebajar tensiones con Washington utilizando el petróleo —un recurso clave para Trump— como moneda de negociación.