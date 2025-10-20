Lo que no se vio de la reunión de Trump y Zelenski: gritos, tensión y una amenaza

Cristina Herráez 20 OCT 2025 - 18:06h.

"Si Putin quiere destruirá tu país", le llegó a decir el presidente americano a Zelenski, en medio de maldiciones.

La reunión fue tan difícil y explosiva, como la del pasado mes de febrero, en la que Trump humilló a Zelenski en la Casa Blanca

Lo que no tiene fin, de momento, es la guerra de Ucrania. Las tropas rusas han lanzado la pasada noche una oleada de ataques que han dañado parte de la infraestructura portuaria, informa Alberto Berro,. Y eso no es lo peor. La realidad es que la reunión entre Zelenski y Donald Trump de la pasada semana pareció cordial -al menos si la comparamos con la bronca en pleno directo que el presidente americano le dio al ucraniano en plena Casa Blanca- , pero ya conocemos que no fue así.

"Si Putin quiere destruirá tu país", le llegó a decir el presidente americano a Zelenski en medio de una reunión en la que no faltaron los gritos. Ya sabemos que Trump hizo mucho más que no dejarle los misiles Tomahawk, que podrían marcar un antes y un después en esta guerra, pero también en las relaciones entre Putin y Trump. Algo a lo que no parece dispuesto el líder americano.

Zelenski se fue de la Casa Blanca, finalmente, con las manos vacías . Y eso que antes las cámaras esta vez hubo cierta cordialidad. Zelenski le felicitó por el acuerdo de alto el fuego en Oriente Próximo:"You did it", le dijo. Y el presidente estadounidense elogió al ucraniano... por llevar chaqueta. Un piropo al que se le puede ver un doble sentido después de que Trump le ridiculizara en su día por no hacerlo. "Creo que está muy guapo con esa chaqueta, es preciosa, espero que la gente se dé cuenta de lo bonita que es".

Lo que vino después, a puerta cerrada, según fuentes presentes en el encuentro, fue un plato de mal gusto con gritos de ambos y maldiciones constantes de Trump.

Una reunión difícil y explosiva, como la del pasado mes de febrero, en la que el estadounidense presionó a Zelenkyipara que aceptara las condiciones rusas para poner fin a la guerra que incluyen la entrega de toda la región del Donbás, incluso las zonas que hoy permanecen en manos ucranianas.

Eso sí, Donald Trump, con los micrófonos delante niega haber pedido a Zelenski la cesión de ningún territorio.