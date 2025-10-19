Los escasos avances en la invasión de Ucrania llevan a Rusia a intensificar las llamadas tácticas de zona gris

Un peligroso juego que amenaza la seguridad del continente como nunca desde la Segunda Guerra Mundial

Los escasos avances de Vladimir Putin en Ucrania han venido acompañados de un notable incremento de sus acciones de guerra híbrida contra Europa y la OTAN. ¿Provocación, tanteo?

Un peligroso juego que amenaza la seguridad del continente como nunca desde la Segunda Guerra Mundial. Según el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Comillas-ICADE, Alberto Priego, Putin busca sembrar discordia entre los aliados, evidenciar la falta de apoyo de la administración Trump, distraer a la OTAN de su apoyo a Ucrania y sembrar la alarma entre las poblaciones europeas. Crear un clima de psicosis que pueda llegar a desestabilizar gobiernos y aupar en su lugar a otros más radicales y propicios a los objetivos del Kremlin.