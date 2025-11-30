Los manifestantes piden la convocatoria de elecciones de forma inminente

Manifestación del PP contra el Gobierno: Feijóo afirma que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno"

MadridVox dejó claro esta semana que no se sumaba a la concentración del PP de este domingo, en pleno ascenso en las encuestas a costa de los populares. Algunas organizaciones vinculadas a la formación de Abascal, como la juvenil Revuelta, sí llamaban a ir a la sede de Ferraz, donde se han concentrado un centenar de manifestantes.

En la zona se han podido ver cargas policiales y un ambiente de mucha tensión y enfado con el Gobierno. Se han visto pancartas contra Pedro Sánchez y su familia con el lema de 'traidor', 'vete ya' o 'corrupto'. Los manifestantes piden la convocatoria de elecciones de forma inminente.

Desde Vox han rechazado la manifestación del PP, a la que califican de tomadura de pelo por el hecho de que se sienten a negociar con el PSOE cuando supuestamente los consideran una mafia.

Vox cree que los jóvenes tienen "el futuro en sus manos", ante la "mafia socialista" y la "estafa" del PP

El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha atendido a los medios de comunicación al finalizar la octava edición de Patriots Campus en Málaga junto al portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, y ha valorado el evento como una "experiencia extraordinaria", en un campus de 150 jóvenes que han demostrado que tienen "el futuro en sus manos".

En un audio remitido a los medios por parte de la formación, Buxadé ha precisado que "la juventud de España es más consciente de que le han hipotecado su futuro, de que no es dueña de su futuro, no es dueña de su mañana", y ha estimado al hilo que son muy conscientes ellos de "esa estafa y de la mafia socialista" que ha creado un modelo "en el que las fronteras están abiertas a la llegada masiva e indiscriminada de inmigrantes" y que han cambiado "la faz de las ciudades".

Por otro lado, también se ha referido a la "estafa" del Partido Popular, que "aprueba y vota a favor de las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes en el Congreso de los Diputados, pero luego, dos meses más tarde, sacó un documento diciendo que van a competir la inmigración ilegal, pero solo los ilegales que cometan delitos".