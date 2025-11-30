Venezuela ha anunciado un plan para facilitar el retorno de los nacionales que se encuentren en el extranjero

Trump advierte que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad": ¿Qué ocurrió en su llamada con Maduro?

Venezuela ha condenado la "amenaza colonialista" del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo del país latinoamericano, lo que supone una nueva "agresión" norteamericana, según Caracas.

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", ha apuntado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Una "amenaza explícita de uso de la fuerza", según Venezuela

Caracas ha subrayado que estas declaraciones suponen un "acto hostil, unilateral y arbitrario" contrario a los principios del Derecho Internacional dentro de una "política de agresión permanente" con "pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe".

El Gobierno de Venezuela considera que estas afirmaciones suponen una "amenaza explícita de uso de la fuerza", lo cual está prohibido de forma "clara e inequívoca" en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, este "intento de intimidación" viola el Artículo 1 de esta Carta que "consagra como principio fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

El cierre del espacio aéreo, ordenado por Trump

Caracas responde así al mensaje publicado este sábado por Trump en el que el presidente de Estados Unidos declara que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", ha anunciado el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

El plan para facilitar el retorno de los nacionales que se encuentren en el extranjero

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado un plan del Gobierno para que los ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero puedan regresar al país tras las palabras de Trump en las que ha declarado "cerrado" el espacio aéreo de Venezuela, según ha informado la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez.

"Frente a esta agresión, el Presidente Nicolás Maduro ha ordenado un plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países así como facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio", ha indicado Rodríguez en un mensaje desde su canal de Telegram.