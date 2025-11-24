Estas son las compañías que cancelan sus vuelos con Venezuela

Lidia Camón 24 NOV 2025 - 19:41h.

El impacto de la presión de Estados Unidos provoca la cancelación de vuelos con destino a Venezuela.

Estados Unidos declara a Venezuela "narcoestado" y al cartel de los Soles, grupo terrorista.

Estados unidos declara a Venezuela "narcoestado". Pone a Nicolás Maduro en el punto de mira y aumenta la presión militar sobre sus aguas. Una presión militar que ha provocado que se hayan empezando a cancelar vuelos. Cancelan vuelos Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol y Air Europa. Iberia ha informado de que irá decidiendo si cancela día a día en función de cómo esté la situación.

Pero también Latam Airlines y Turkish Airlines cancelan. De momento quien sí mantiene las conexiones Plus Ultra.

Air Europa ha sido la última en cancelar sus vuelos a Venezuela después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) haya emitido una alerta para "extremar la precaución" al sobrevolar este país en pleno despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Estados Unidos estrecha el cerco sobre Venezuela. Tras su enorme despliegue militar en el Caribe, Estados Unidos declara terrorista a Maduro y a otros altos cargos de su Gobierno, informa Sara Canals. Miembros, dice, de una organización terrorista internacional y declara a Venezuela como un narcoestado, lo que acerca todavía más la posibilidad de una escalada militar en ese país.

Venezuela califica de "patraña" esta nueva medida de Estados Unidos

Mediante un comunicado de apenas 4 párrafos responde Venezuela a la última escalada de Donald Trump en el enfrentamiento entre ambos países. En él califican de "ridícula patraña" la ocurrencia de designar como organización terrorista el "inexistente cártel de los soles", afirmando que está nueva maniobra correrá la misma suerte que las anteriores, fracasará. Pero lo cierto es que la paz que quiere Maduro con su 'Peace, Peace' y 'not War' o sus canciones de 'The Beatles' no parecen ser el muro que frene nada.

Ya existía una recompensa por la cabeza de Maduro, y ahora desde la administración Trump avisan que esta nueva designación les da más libertades para operar o llevar a cabo operaciones encubiertas sobre el terreno. Donald Trump que juega con las insinuaciones dice ahora que "no lo descarta", además de las que ya había autorizado a la CIA.

Sobre el papel, su objetivo es luchar contra el narcotráfico, pero a Maduro no se le escapa que lo que quiere Estados Unidos es un cambio de régimen y hacerse con las riquezas de su país y critica los "golpes de Estado de la CIA".

Ayer Maduro -tan dado al humor y a los baños de masas- estuvo desaparecido a pesar de que era su 63 cumpleaños y de que se celebraba una consulta popular en distintas comunidades. Pero la presión sobre Maduro es máxima, con un despliegue del ejército de Estados Unidos sin precedentes frente a las costas de Venezuela y con la advertencia a las aerolíneas de una situación "potencialmente peligrosa". Por eso, a pesar de contar con el respaldo de Rusia y China, parece que a Maduro se le han quitado - por ahora - las ganas de celebraciones.

Operación 'Lanza del Sur'

La escalada se escenificará en la segunda fase de la operación "lanza del sur", desde la administración Trump no dan fecha de cuando comenzará, pero aseguran que es inminente. Este despliegue militar estadounidense incomoda no solo a Venezuela también a otros países de Sudamérica.

Lula, presidente de Brasil, ya ha manifestado que le "preocupa mucho el aparato militar que Estados Unidos ha desplegado en el mar Caribe".